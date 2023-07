Ce câble anti-pirates coûte 30 dollars, mais si tu es intelligent tu n’en auras pas besoin du tout.

Charger votre téléphone portable dans des lieux publics peut être dangereux pour votre téléphone, mais cette astuce est tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger.

Charger votre téléphone portable dans les aéroports, les gares routières et autres lieux publics peut entraîner de graves problèmes de sécurité.

Les ports USB situés dans des endroits tels que les aéroports, les gares routières et les restaurants peuvent être de véritables sauveurs lorsque nous avons besoin de recharger notre téléphone de toute urgence. Cependant, ces ports sont également l’une des voies utilisées par les pirates informatiques pour s’approprier nos données privées. Pour éviter ce danger, la société OSSOM a créé un câble USB anti-piratage qui ne reçoit que l’énergie du port auquel il est connecté, sans transmettre de données.

Ce câble, connu sous le nom de OSSOM Privacy, a un prix de 30 dollars (environ 28 euros au taux de change), mais nous vous disons d’emblée que vous n’avez pas besoin de l’acheter pour protéger votre vie privée. Si vous avez besoin de charger votre téléphone portable dans des lieux publics tels qu’un aéroport ou une gare, nous vous expliquerons une astuce simple qui vous permettra de le faire en toute tranquillité, sans craindre de compromettre vos photos ou les données de votre compte bancaire.

OSOM Privacy, le câble dont vous n’avez pas besoin pour éviter les piratages

Juice Jacking est le nom de la technique qui rend le chargement de votre téléphone portable dans un aéroport déconseillé. Plus précisément, le problème se trouve dans les points de charge USB situés dans des lieux publics comme les gares. Lorsque vous connectez votre téléphone, un virus y est téléchargé qui se charge rapidement de s’approprier toutes les données de l’appareil, y compris celles liées à votre compte bancaire.

La société OSSOM a développé une solution à ce problème, un câble USB avec un interrupteur qui permet de bloquer la transmission de données. Ce câble, appelé OSSOM Privacy, parvient à transférer l’énergie du port USB vers le téléphone portable, mais empêche la même chose de se produire avec les données. De cette manière, il bloque l’arrivée de virus potentiels sur le smartphone lorsque vous le chargez sur des ports USB dans des lieux publics.

Bien sûr, ce câble OSSOM est également utile lorsque vous souhaitez transférer des données entre votre téléphone portable et votre ordinateur, par exemple. Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur son interrupteur jusqu’à ce que la lumière s’allume en rouge, ce qui indique que le transfert de données est activé. Bien qu’il soit axé sur la sécurité, ce câble est compatible avec la charge rapide de votre téléphone portable, il supporte jusqu’à 60W.

Le FBI lui-même a mis en garde contre les graves conséquences d’être victime du Juice Jacking. Cependant, nous devons vous dire que le câble OSSOM Privacy n’est pas la seule méthode pour éviter un piratage potentiel lors de la charge de votre téléphone portable sur des points de charge publics. Si vous voulez économiser les 30 dollars que coûte ce câble, vous devez simplement utiliser votre propre adaptateur pour charger votre téléphone portable dans ce type de lieu.

Exactement, vous devez éviter les ports USB et vous tourner vers les prises traditionnelles, où vous devrez utiliser l’adaptateur mural que vous utilisez habituellement avec votre téléphone portable. De cette façon, vous parviendrez à ce que le smartphone reçoive l’énergie nécessaire sans le mettre en danger en raison de la possible réception de fichiers malveillants. De plus, cela permettra également une charge plus rapide que si vous optez pour le port USB.

En plus d’être cher et de vous obliger à vous souvenir d’allumer l’interrupteur, le câble OSSOM Privacy a un autre problème. Et c’est que ses deux extrémités sont USB-C, ce qui limite grandement son utilisation. Si vous regardez, la plupart des ports de charge disponibles dans les lieux publics sont USB-A, vous ne pourriez donc pas utiliser ce câble d’OSSOM sur eux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :