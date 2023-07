Avec cette astuce WhatsApp, vous pouvez éliminer définitivement les appels spam de numéros inconnus

Dites au revoir à ces appels commerciaux ou de numéros inconnus à des heures indésirables.

Avec cette fonction simple, WhatsApp vous permet déjà de contrôler qui vous appelle.

WhatsApp est devenue l’une des applications de messagerie les plus populaires dans le monde entier, offrant une large gamme de fonctionnalités pour nous permettre de rester connectés avec nos proches, amis et collègues. Parmi ces fonctionnalités, il y a la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo via l’application.

Cependant, il arrive parfois que nous recevions des appels de numéros inconnus ou de personnes qui ne sont pas enregistrées dans notre liste de contacts. Cette situation peut être inconfortable voire ennuyeuse. Heureusement, WhatsApp offre une solution pratique en nous permettant de désactiver ces appels indésirables.

Comment désactiver les appels WhatsApp de numéros inconnus ou non enregistrés dans votre agenda

Malheureusement, cette fonction n’est pas activée par défaut. Par conséquent, nous devons faire quelques manipulations pour bloquer ce type d’appels de numéros inconnus. Cette option est disponible à la fois sur Android et sur iOS. C’est très simple, nous vous expliquons tout :

Depuis n’importe quel écran principal de WhatsApp, que ce soit dans les discussions, les appels ou les états, accédez aux paramètres généraux de l’application dans le menu supérieur (sur Android) ou inférieur (sur iOS).

dans le menu supérieur (sur Android) ou inférieur (sur iOS). Allez dans les paramètres de Confidentialité situés au milieu de l’écran des paramètres.

situés au milieu de l’écran des paramètres. Maintenant, dans Confidentialité, faites défiler jusqu’à trouver l’option Appels .

. Dans Appels, nous avons seulement une option désactivée Désactiver les appels de numéros inconnus. Activez-la et vous ne recevrez plus d’appels de ces numéros. Si cette option ne s’affiche pas dans le menu, vous devrez mettre à jour WhatsApp vers la dernière version disponible.

Cependant, les appels en provenance de numéros inconnus ne sonneront pas, mais continueront à apparaître dans l’onglet des appels comme un appel manqué. De même, vous recevrez une notification d’appel manqué si vous avez activé ce type de notification dans l’application.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas un blocage définitif, mais cela aide grandement à ne pas interrompre une conversation intéressante avec des amis, dans des groupes ou à effectuer d’autres tâches sur votre téléphone en étant dérangé par un appel que vous ne souhaitez pas recevoir.

En guise de conseil, n’écrivez pas à un numéro qui vous appelle sur WhatsApp, vous pourriez être victime d’une escroquerie. Il est préférable d’avoir un répertoire de contacts avec toutes les personnes ou entreprises connues afin de ne pas avoir de surprises inattendues.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :