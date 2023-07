Une pluie de millions : voici tous les records du monde Guinness obtenus par Xiaomi au cours de son histoire

Xiaomi ne vit pas que de chiffres époustouflants lorsqu’il s’agit de ventes de téléphones portables. En réalité, l’entreprise chinoise va bien plus loin dans presque tous les aspects de son activité, puisqu’elle peut se targuer d’être l’une des sociétés technologiques ayant obtenu le plus grand nombre de records du monde Guinness au cours de sa déjà longue histoire.

Dans cet article, nous allons vous dire quels sont tous ceux qui sont connus aujourd’hui, bien qu’il soit probable qu’au cours des mois et des années à venir, nous en saurons plus, car le plafond de cette entreprise semble être loin d’être atteint.

Plus d’utilisateurs qui déballent en même temps

Bien que la présence de Xiaomi en Amérique du Nord ne soit pas très visible, en 2021, 703 personnes se sont réunies au World Trade Center de New York pour battre le record d’utilisateurs déballant simultanément un produit technologique.

En l’occurrence, toutes les boîtes n’intégraient pas les mêmes produits, comme on pouvait le voir des smartphones aux chargeurs en via les batteries externes, la Xiaomi Mi Box TV et bien d’autres accessoires commercialisés par la marque à l’époque, une folie complète.

Ouverture d’un total de 500 Mi Stores en même temps dans le monde.

Le 29 octobre 2018, Xiaomi a réalisé l’un de ses records Guinness les plus impressionnants et difficiles à égaler : l’ouverture simultanée d’un total de 500 Mi Store pour célébrer son expansion en Inde. En effet, en 2020, la firme asiatique a réussi à atteindre le chiffre de 3 000 boutiques ouvertes sur ce territoire, si bien que le marché qu’occupe Xiaomi sur ce territoire est tout simplement spectaculaire.

La plus grande lampe à huile du monde

Sans quitter les frontières de l’Inde, il faut parler d’un record assez étonnant que Xiaomi a battu, et qui n’est autre que la construction de la plus grande lampe à huile du monde. D’une capacité totale de 2 247 litres, elle a été baptisée « Ray of Hope », un événement qui nous surprend encore aujourd’hui en raison de sa rareté.

La plus longue rangée de cahiers du monde

En septembre 2021, Xiaomi a décidé de placer un total de 10 000 ordinateurs portables en ligne sur une distance totale de 1 501 mètres, un chiffre jamais atteint par personne d’autre. Là encore, c’était en Inde, et tous ces ordinateurs portables ont ensuite été donnés à des écoles locales.

La plus grande mosaïque de lumières du monde

Nous continuons sans quitter l’Inde et nous revenons au mois de septembre 2018. À cette date, Xiaomi a décidé de construire une mosaïque géante de plus de 50 mètres carrés et de 9 690 lumières LED blanches et orange qui constituaient le logo de la marque. Sans aucun doute, ce record n’est pas passé inaperçu, surtout pour ceux qui sont allés le visiter de nuit.

La plus grande mosaïque animée du monde à l’aide de téléphones portables

Sautons maintenant dans le pays d’origine de la marque pour parler d’un énorme arbre de Noël de 7 589 mètres de haut qui a été installé à Pékin, en Chine, pour célébrer Noël 2018. Cet arbre était composé d’un total de 1 005 modèles de Xiaomi Mi Play qui a reproduit une immense mosaïque de Noël qui serait encore spectaculaire aujourd’hui.

Le plus grand don de fournitures scolaires au monde

Enfin, pour clore cette interminable liste de records, il faut revenir à l’Inde et à l’année 2019, lorsque Xiaomi a fait don d’un total de 18 000 kg de cahiers à l’occasion de la Journée des enfants. Ils ont tous été disposés sous la forme d’une mosaïque et ont ensuite été remis à l’Institut de recherche sur les enfants. Armée de Robin des Boisune organisation à but non lucratif pour les enfants défavorisés de Mumbai, en Inde.

