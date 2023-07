C’est aussi simple de numériser et restaurer des photos anciennes avec ton Samsung Galaxy

En utilisant l’application Samsung appelée Galaxy Enhance-X, vous pourrez personnaliser et restaurer vos photos de la manière la plus large et étendue possible.

Galaxy Enhance-X est une application d’édition d’images très complète

Les photographies sont un moyen idéal de stocker nos souvenirs et de pouvoir les revisiter en quelques clics sur notre smartphone ou notre appareil photo, par exemple. Bien que beaucoup d’entre nous se contentent d’une bonne capture contenant tout ce que nous recherchions dans cette image, il est vrai que de nombreux utilisateurs veulent également que celles-ci soient parfaites, ce qui est parfois compliqué en raison de divers facteurs qui interfèrent au moment de prendre la photo.

Si vous faites partie de ce groupe et que vous êtes utilisateur d’un Samsung Galaxy, vous serez ravi d’apprendre que la société coréenne dispose d’une application idéale pour améliorer les photos de votre galerie à un niveau incroyable. Il s’agit plus précisément de Galaxy Enhance-X, qui, après avoir été élargi à partir de la version bêta de la série Galaxy S23, est désormais disponible sur une large gamme de smartphones de la série Galaxy premium et peut être téléchargé depuis la Galaxy Store.

Personnalisez et restaurez vos photos avec Galaxy Enhance-X pour les Samsung Galaxy

Concernant Galaxy Enhance-X, il convient de mentionner qu’il s’agit d’une application qui permet à ses utilisateurs d’éditer les images de leur galerie afin d’obtenir la meilleure qualité possible. Autrement dit, vous pourrez les personnaliser et les restaurer selon vos préférences, de sorte que si une ombre ne doit pas apparaître ou si l’éclairage n’est pas celui souhaité, vous pourrez toujours retoucher l’image jusqu’à ce qu’elle soit parfaite. De plus, il convient de mentionner que cet outil pour la gamme Galaxy de Samsung utilise l’IA, ce qui permet d’améliorer l’image d’un simple toucher et d’ajuster des fonctions spécifiques selon vos préférences, y compris le HDR ou l’effet Moiré.

D’autre part, cette application dispose de la fonction Magic, qui permet d’apporter des améliorations complètes et intuitives aux photos grâce à l’apprentissage profond et à l’IA, en retouchant autant que possible les défauts tels que le bruit visuel, le flou, et autres détails. Bien sûr, cela permet d’améliorer considérablement notre image de manière rapide. De plus, il convient également de mentionner que cette application dispose d’un ensemble complet d’outils qui permettent une personnalisation des images des plus complètes, chacun d’entre eux ayant différents niveaux d’intensité. Tout ceci nous permet également d’améliorer ces images qui sont envoyées depuis les réseaux sociaux ou d’autres applications, telles que WhatsApp, qui sont généralement compressées.

Maintenant, pour ces derniers cas, il convient de signaler que cette application utilise l’outil Upscale, qui augmente la résolution de chaque image en dessous de 1 MP jusqu’à quatre fois, ce qui permet d’obtenir une qualité bien supérieure, ce qui n’est jamais de trop. Bien que tous ces réglages et fonctions permettent de retoucher les captures de manière générale, il existe également des outils permettant d’ajuster des zones spécifiques, tels que le Fix Moiré et le Remove Shadows. Dans le cas de ce premier outil cité, il semble que les utilisateurs pourront atténuer les motifs répétitifs et ondulés qui peuvent apparaître après avoir pris une photo d’un écran, qu’il s’agisse de moniteurs ou de téléviseurs, par exemple. Quant à Remove Shadows, il convient de mentionner que cette fonction permet d’isoler et de supprimer les ombres indésirables présentes dans ces photos.

Il convient de mentionner que Galaxy Enhance-X est également utile pour les anciennes photos que nous conservons précieusement. Grâce à son mode Old Photo, qui utilise l’IA générative, ces images peuvent être restaurées et retrouver une plus grande clarté, tout en conservant les détails des visages tels qu’ils étaient dans la photo d’origine. De plus, cette application Samsung dispose d’autres fonctions telles que Clarear, Corregir Desenfoque, Nitidez, Remover Reflejos y Corregir Distorsión de Lente (Brighten, Fix Blur, Sharpen, Remove Reflection et Fix Lens Distortion), tandis que les fonctions de portrait et de visage aident à optimiser spécifiquement l’éclairage et l’équilibre des portraits.

Comme vous pouvez le constater, cette Galaxy Enhance-X offre de nombreuses options pour restaurer et personnaliser nos photos (ce qui est possible grâce à l’IA), qu’elles aient été prises ou téléchargées auparavant. Cette application a été officiellement lancée le 20 juin dernier pour davantage de smartphones premium de la gamme Samsung Galaxy, tels que les dispositifs suivants : Galaxy S23, série S22, série S21, série S20, série Note 20, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G et Z Flip LTE avec le système d’exploitation One UI 5.1 ou supérieur. Pour plus de détails, il suffit de suivre ce lien.

