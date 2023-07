Tous les noms de code des Samsung Galaxy S20, S21, S22, S23 et maintenant S24.

On essaie de découvrir la signification des noms de code des téléphones haut de gamme de Samsung.

La famille des terminaux Samsung Galaxy S a toujours été sur toutes les lèvres, mais connaissez-vous leurs noms réels ?

Dans ce monde des smartphones, les fabricants et les équipes de développement utilisent souvent des noms de code pour leurs appareils avant leur lancement officiel. Samsung, l’une des marques les plus reconnues de l’industrie, ne fait pas exception. Depuis le lancement du Galaxy S20 jusqu’au prochain Galaxy S24, Samsung a attribué des noms de code internes à ses appareils haut de gamme (la famille Galaxy S), révélant une tradition intéressante au sein de l’entreprise.

Commençons par le prochain lancement en cours : la série Galaxy S24. Selon les informations obtenues par Galaxy Club, Samsung a donné le nom interne ‘Muse’ à cette série. On s’attend à ce que la famille Galaxy S24 comprenne trois modèles : le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Chacun de ces modèles pourrait porter des noms de code supplémentaires, suivant la séquence ‘Muse1’ pour le Galaxy S24, ‘Muse2’ pour le Galaxy S24+ et ‘Muse3’ pour le Galaxy S24 Ultra.

Quels noms de code ont été donnés aux précédents Galaxy S

Ce n’est pas la première fois que Samsung utilise des noms de code pour ses smartphones haut de gamme. Dans la série Galaxy S20, la société a choisi le nom de code ‘Hubble’. Ce nom fait référence au célèbre télescope spatial et pourrait avoir été choisi pour représenter l’évolution de son appareil photo, avec un nouveau capteur principal de 108 MP et un zoom optique 5x, ainsi que les capacités avancées de la série Galaxy S20.

En poursuivant avec la série Galaxy S21, Samsung a décidé de l’appeler ‘Unbound’ pendant sa phase de développement. Ce nom suggère la liberté et l’idée de dépasser les limites, faisant peut-être référence aux innovations technologiques et aux caractéristiques révolutionnaires offertes par cette série de dispositifs.

La série Galaxy S22, en revanche, a reçu le nom de code interne ‘Rainbow’. Ce nom pourrait évoquer l’idée d’une large gamme de couleurs et de possibilités, mettant en avant les options de personnalisation et la qualité visuelle offertes par les dispositifs Galaxy S22. Également en raison de l’arrivée de nouvelles couleurs telles que le vert ou le cuivre du modèle Ultra.

Récemment, avec le lancement du Galaxy S23, Samsung a surpris avec le nom de code ‘Diamond’. Ce nom transmet l’élégance, la durabilité et la brillance, suggérant l’idée d’un appareil précieux et sophistiqué.

Samsung Galaxy S23

Ces noms de code offrent non seulement un élément de mystère et d’excitation pendant le développement des appareils, mais ils reflètent également les caractéristiques et les aspirations que Samsung cherche à transmettre aux utilisateurs avec chaque série de smartphones haut de gamme.

À mesure que nous nous approchons du lancement du Galaxy S24, il est probable que plus de détails et de fuites concernant ses caractéristiques, son design et ses spécifications soient révélés. En attendant, nous pouvons attendre avec impatience de découvrir comment la série Galaxy S24, avec son nom de code ‘Muse’, portera l’innovation et l’excellence à un niveau supérieur dans la gamme de smartphones haut de gamme de Samsung.

