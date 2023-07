Adieu à vous suivre avec un AirTag : si vous avez un téléphone Android, vous devrez simplement activer cette fonction.

Avec la nouvelle version de l’application Trouver mon Appareil de Google, vous pourrez éviter d’être localisé en utilisant un AirTag

Un AirTag d’Apple, dans l’accessoire de porte-clés

Lors du dernier Google I/O 2023, la société américaine a profité pour annoncer certaines des nouveautés les plus importantes qui arriveraient sur ses services et plates-formes principales au fil des mois. L’une des applications phares de l’événement était le traqueur de périphériques perdus de Google, qui aurait un nouveau design et introduirait plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont une qui permettrait aux utilisateurs Android d’éviter d’être traqués en utilisant des localisateurs comme l’AirTag d’Apple.

Maintenant, grâce à de nouvelles indications, nous avons pu savoir comment le blocage de suivi avec AirTag fonctionnera sur Android, et quelle fonction les utilisateurs devront activer pour éviter d’être localisés sans leur consentement.

Android vous permettra d’empêcher d’être traqué avec un AirTag

La traçabilité des personnes à l’aide de localisateurs tels que l’AirTag est un problème réel et très préoccupant qui touche de plus en plus de personnes. Google et Apple en sont conscients, c’est pourquoi ils ont développé des mesures permettant aux personnes de savoir si elles sont victimes de ce type de suivi.

Google, de son côté, a décidé de profiter de son grand événement annuel pour les développeurs, le Google I/O 2023, pour annoncer les alertes de traqueurs inconnus sur Android, une fonction présente dans le système d’exploitation, qui avertit les utilisateurs lorsqu’il y a un localisateur qui se déplace à côté d’eux. De cette manière, ils peuvent savoir si quelqu’un les trace.

Maintenant, la fonction a commencé à apparaître et nous savons qu’elle sera bientôt disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs. Pour l’activer, comme on peut le voir sur les captures d’écran partagées par Mishaal Rahman dans le tweet ci-dessous, il suffira d’accéder à un nouveau menu dans les paramètres du système, appelé Alertes de Traque.

Voici quelques captures d’écran de la fonction d’alerte des traqueurs inconnus d’Android, qui vous informe des balises traqueurs potentiellement indésirables près de vous. Captures d’écran : @AssembleDebug pic.twitter.com/zoMM8Iw1vp — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 26 juin 2023

Une fois la fonction activée, l’utilisateur pourra savoir s’il peut être suivi à l’aide d’un localisateur, qu’il s’agisse d’un AirTag d’Apple ou d’un modèle d’une autre marque. Il pourra également faire jouer un son sur le localisateur pour en trouver la position et s’en débarrasser, si nécessaire.

Google a déclaré que cette fonction serait disponible cette année, mais pour le moment, elle n’a pas donné de date exacte pour son arrivée. Il est très probable qu’il faille attendre le lancement de la version définitive d’Android 14 à la fin de l’été. Quoi qu’il en soit, il est très probable que la marque finisse par implémenter cette même fonction dans les versions antérieures du système.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :