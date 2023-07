Les 5 grands changements que nous verrions sur les iPhone 15

Tenemos muchas filtraciones de los iPhone 15, pero estos son los 5 grandes cambios que llegarían.

Algunos de los cambios que llegarán a los iPhone 15

La présentation des iPhone 15 approche dangereusement et au fur et à mesure que cette date arrive, nous aurons plus de rumeurs sur les nouveaux appareils d’Apple. Cependant, nous avons déjà un bon nombre de fuites qui nous donnent une idée de à quoi ressembleront les prochains iPhone qu’Apple présentera en septembre.

La plus récente, par exemple, concerne une série de photographies où l’on peut voir en détail une coque pour les iPhone 15 Pro en la comparant avec celle du 14 Pro, par exemple. Il y en a beaucoup d’autres en plus de celle-ci et nous vous les détaillons ci-dessous.

Les changements les plus importants qui arriveraient sur les iPhone 15

Nous avons des fuites de toutes sortes, des matériaux de construction aux différents composants avec lesquels les iPhone 15 viendraient, donc nous pouvons nous faire une bonne idée des appareils.

Au revoir, Lightning. Bonjour, USB-C

Après dix ans de fonctionnement, tout indique que nous dirons au revoir au port Lightning en raison des nouvelles réglementations de l’Union européenne en faveur de l’USB-C. Depuis que le vice-président du marketing a confirmé qu’ils se conformeraient à la nouvelle réglementation, beaucoup de choses ont été dites sur ce changement de port.

Une de ces choses, qui, soit dit en passant, est très dans le style d’Apple, est de limiter les câbles qui n’ont pas la certification MFi (Made for iPhone) pour qu’ils ne fonctionnent pas à 100%. De cette manière, l’utilisation de câbles originaux ou de marques qui collaborent avec Apple serait favorisée.

Changement de l’interrupteur de silence au profit d’un bouton d’action

L’Apple Watch Ultra a apporté un nouveau bouton d’action qui permet aux utilisateurs d’effectuer différentes tâches en appuyant dessus. Démarrer un entraînement, allumer la lampe de poche ou exécuter des raccourcis entre autres. Ce bouton arriverait également sur les iPhone 15 pour permettre les mêmes actions que l’Apple Watch Ultra : effectuer des actions.

Par conséquent, l’interrupteur de silence de marque d’Apple qui est présent sur l’iPhone depuis sa première génération disparaîtrait. Avec le nouveau bouton, il serait possible de faire des choses comme le mettre en mode silencieux comme auparavant ou exécuter des fonctions de l’appareil photo.

Processeur A17 Bionic

C’est quelque chose dont nous n’avons pas besoin de nous faire dire par une rumeur car la numérotation des processeurs d’Apple est toujours la même, donc les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max auraient la puce A17 Bionic qui serait construite en 3 nm au lieu de 5 nm comme l’A16 Bionic des iPhone 14 Pro.

Cependant, ce processeur n’arriverait pas sur les modèles sans l’appellation Pro de l’iPhone 15. Nous avons déjà vu la même chose l’année dernière avec la gamme d’iPhone 14 et il est possible que cette année se répète. Donc, les modèles Pro auraient un A17 et les modèles non pro auraient un processeur A16 Bionic.

Moins de bordures et construction en titane

Les rumeurs indiquent que les iPhone 15 Pro passeraient de l’acier au titane pour leur construction. De cette façon, l’utilisateur aurait une meilleure expérience d’utilisation grâce à un poids plus léger grâce à ce matériau.

De plus, ils auraient moins de bordures, comme on peut le voir dans les concepts basés sur des modèles CAD obtenus par le site spécialisé Apple 9to5Mac. Enfin, les bords seraient légèrement incurvés et rappelleraient l’iPhone 5C coloré.

Objectif périscope avec un zoom x5 sur le modèle Pro Max

Un autre des changements, cette fois-ci exclusif à l’un des modèles Pro Max, est l’objectif périscope qui arriverait uniquement sur l’iPhone 15 Pro Max que certains appellent Ultra car il est également spéculé qu’il viendra avec des fonctionnalités de ce type. Dans ce cas, grâce à ce nouvel objectif, on obtiendrait un zoom x5 ou x6, une amélioration notable par rapport à l’actuel qui est de x2.

Ce sont les grands changements que nous verrions dans la gamme des iPhone 15 qui, rappelons-le, seront présentés en septembre. Rappelons que cela indique que la production est sur le point de commencer et qu’Apple se prépare déjà avec de très bonnes attentes, soit dit en passant.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :