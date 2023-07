Entrez au cinéma comme un VIP sans faire la queue : voici les meilleures applications pour acheter des billets depuis votre téléphone Xiaomi

Aller au cinéma en été est un classique, c’est un plaisir de se retrouver dans une salle bien fraîche pour profiter de la sensation de regarder quelque chose sur un écran géant. Et si vous devez toujours attendre pour acheter un billet, voyez comment vous pouvez aller au cinéma la prochaine fois en évitant toute la file d’attente.

Parfois, faire la queue est insupportable, surtout quand on manque de temps, qu’il y a beaucoup de monde, le groupe typique qui retarde tout, et qu’on rate le début de la séance. Il n’y a rien de mieux que d’acheter des billets sur votre téléphone portable, et ainsi vous évitez tout cela. Et heureusement, si le cinéma qui vous intéresse n’a pas d’application, vous pouvez les acheter en ligne.

Ne faites pas la queue pour voir Indiana Jones et le cadran du destin en achetant vos billets depuis votre téléphone portable.

Que ce soit pour aller voir Indiana Jones et le cadran du destin ce week-end, ou peut-être pour Flash, maintenant que le battage médiatique autour de sa sortie est un peu retombé, pour rire un bon coup avec Jennifer Lawrence dans No Bad Blood, ou chanter à nouveau avec La petite sirène. Quel que soit votre choix, vous pouvez les acheter à partir de votre téléphone portable :

ReservaEntradas.com

Plateforme numérique en ligne qui vous permet d’acheter des billets via son site web ou son application Android, ReservaEntradas est disponible dans 60 cinémas et multiplexes dans 28 villes d’France, y compris les îles Baléares, Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife. Vous pouvez choisir une séance et indiquer dans une salle virtuelle le nombre de sièges et la partie de la salle où vous souhaitez vous asseoir. Ensuite, il vous suffit de présenter le code QR que vous avez reçu par courrier pour entrer dans le cinéma.

CineEntradas

Entradas.com est l’un des sites web les plus populaires pour l’achat de billets pour toutes sortes de spectacles, de pièces de théâtre et d’événements. CineEntradas.com, sa division cinéma, est également un bon endroit où aller.

Il vous suffit de choisir le film, de cliquer sur l’icône du billet, d’indiquer le lieu, le jour, la langue – au cas où vous souhaiteriez le voir en version originale – et la qualité numérique ou UHD. Le moteur de recherche vous donnera le résultat avec les horaires de tous les cinémas et chaînes de cinéma de la région qui correspondent aux paramètres de recherche.

Loisirs au box-office

Moteur de recherche plutôt que plateforme d’achat direct, la mission de Taquilla Ocio est d’utiliser son moteur de recherche pour comparer les prix et voir où il est moins cher de voir un spectacle, un film, une pièce de théâtre ou une comédie musicale.

Dans le cas du cinéma, lorsque vous cherchez un film, Taquilla Ocio compare les prix entre 40 fournisseurs officiels de billets en France pour voir où vous obtenez le moins cher.

Sites web et applications des chaînes de cinéma

Si vous êtes fan / fidèle d’une chaîne de cinéma ou d’un cinéma en particulier, il y en a plusieurs qui ont leur propre site web et leur propre application mobile. L’achat de billets par leur intermédiaire offre généralement des avantages grâce aux programmes de fidélité, aux réductions et/ou aux cadeaux qu’ils proposent.

Yelmo Cinemas

Kinépolis

Ocine

Multicinémas Odeon

Cinesa

