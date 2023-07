Avec iOS 17, tu n’oublieras jamais un nouveau mot de passe

De nouvelles fonctionnalités liées à la gestion des mots de passe sur iOS 17 continuent d’être découvertes.

iOS 17 ne vous laissera jamais oublier un nouveau mot de passe

Il s’est déjà écoulé trois semaines depuis la présentation d’iOS 17 et de toutes ses nouveautés. Et bien que les nouveautés importantes aient toutes été mentionnées par Apple lors de cette présentation, celles qui n’ont pas été dites et qui sont découvertes en utilisant les versions bêta disponibles pour les essais sont également importantes. Et l’une de ces nouveautés concerne les mots de passe. En effet, iOS 17 vous permet non seulement d’insérer des mots de passe n’importe où, mais vous permet également d’utiliser votre ancien mot de passe pendant 72 heures si vous l’avez modifié et que vous ne vous souvenez pas du nouveau mot de passe.

72 heures, le délai offert par iOS 17 pour utiliser votre ancien mot de passe lorsque vous le changez et oubliez le nouveau

Comme nous l’avons dit, iOS 17 apporte une amélioration subtile mais significative dans la gestion des mots de passe, que de nombreux utilisateurs apprécieront lorsque la version finale de la mise à jour sera publiée. Ce changement permet une plus grande flexibilité dans la gestion des mots de passe. Supposons que vous venez de changer votre mot de passe sur iOS 17 et que, pour une raison quelconque, vous l’avez oublié ; le système vous offrira une période supplémentaire pour résoudre le problème.

En d’autres termes, si vous avez modifié votre mot de passe et que vous ne pouvez pas vous souvenir du nouveau, Apple vous permettra de continuer à utiliser l’ancien pendant une période allant jusqu’à 72 heures. Ce délai supplémentaire permet à tout utilisateur de recourir au système « Mot de passe oublié ? » jusqu’à 72 heures après le changement et d’avoir la possibilité d’utiliser l’ancien mot de passe pour retrouver l’accès.

Cependant, le système d’iOS 17 présente une nouvelle configuration qui permet de faire expirer les anciens mots de passe à partir du menu Face ID et mots de passe. Cette option supprimera les anciens mots de passe de l’iPhone. Cependant, si vous choisissez cette option, vous ne pourrez plus utiliser ce mot de passe pendant 72 heures si vous l’avez récemment modifié.

N’oubliez pas que iOS 17 est toujours en phase bêta pour les développeurs et que sa version publique sera lancée en juillet. Cependant, nous devrons attendre septembre pour la version officielle.

