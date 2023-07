Twitter est désormais interdit aux utilisateurs non enregistrés

Depuis que la nouvelle direction a pris le contrôle de Twitter, les médias sociaux ne cessent de changer. Récemment, certains utilisateurs ont remarqué un nouveau changement, un changement soudain. Si vous essayez de voir un tweet sans avoir de compte Twitter ou sans vous connecter à votre compte existant, vous ne pourrez pas du tout voir le tweet. La plate-forme de médias sociaux semble bloquer les utilisateurs non enregistrés. Si vous voulez voir ce que les médias sociaux ont à offrir, vous aurez besoin d’un compte.

Désormais, les visiteurs ont besoin d’un compte pour voir le contenu de Twitter

D’autres membres de Netcost-security.fr ont essayé de se déconnecter de leurs comptes Twitter pour voir le comportement. Nous pouvons confirmer le changement, qui a été observé sur les plates-formes de bureau et mobiles. Auparavant, il était possible de voir le contenu, quoique sur une base limitée. Vous seriez en mesure de voir certains Tweets sur un message particulier, mais les médias sociaux lanceraient une invite vous demandant de vous connecter ou de vous connecter. Désormais, lorsque des utilisateurs non enregistrés tentent d’accéder au site, ils sont immédiatement accueillis par une connexion. rapide.

La mise à jour est arrivée d’un coup, et selon Elon Musk, il s’agit d’une « mesure d’urgence temporaire ». Les médias sociaux ont connu de nombreux problèmes au cours des derniers mois en raison de la réduction des effectifs. Peut-être s’agit-il simplement d’un bug ou d’un problème de sécurité qui sera bientôt corrigé. S’il s’agit d’un changement permanent, nous nous attendons à ce que Twitter publie bientôt une déclaration officielle.

Si Twitter opte pour le maintien de ce comportement, ce serait un virage agressif pour convertir les visiteurs en utilisateurs de Twitter. L’impact de cette politique sur les utilisateurs et visiteurs de Twitter reste incertain. L’expérience utilisateur sur Twitter change constamment. Pour certains utilisateurs, ces changements se sont aggravés. Par conséquent, il y a une vague d’utilisateurs qui commencent à envisager des alternatives. Alors que les fans inconditionnels des réseaux sociaux restent fidèles, les changements constants détériorent rapidement l’expérience utilisateur pour ceux qui ne savent pas s’ils doivent continuer sur les réseaux sociaux.

