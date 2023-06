Le futur était cela : les robots policiers 100% autonomes patrouillent déjà l’un des plus grands aéroports du monde

Dos unités de ces robots de patrouille mesurant 1,7 mètres accompagnent déjà les agents de la Force de Police de Singapour (SPF) à l’aéroport de Changi.

Un robot de patrouille de la Force de Police de Singapour (SPF) accompagnant les agents à l’aéroport de Changi.

Si l’intelligence artificielle est là pour rester, il est certain que les robots autonomes vont conquérir de plus en plus de tâches dans notre quotidien, du travail aux tâches les plus fastidieuses à la maison. Il n’est pas surprenant que nous ayons déjà des robots dans pratiquement toutes les usines de production, mais il n’est pas nécessaire d’aller si loin car ils ont également hérité des tâches de nettoyage quotidiennes à la maison, ce qui est déjà largement accompli, tandis que la prochaine étape consistera à aider la police à patrouiller dans les endroits les plus fréquentés de la planète.

C’est ainsi que la Force de Police de Singapour (SFP) a inauguré deux unités de son robot de patrouille, un dispositif 100% autonome mesurant 1,7 mètre, se déplaçant sur quatre roues, capable d’interagir grâce à un écran et les aidant à maintenir le contrôle dans l’un des plus grands aéroports du monde, le terminal 4 de Changi.

Des rapports locaux ont expliqué les plus de 5 années de tests et de déploiements à petite échelle que la police de Singapour avait effectués avec ces robots de patrouille pour vérifier leur viabilité.

Maintenant, une fois cette phase de test terminée, deux unités de cet engin robotique entrent en service, capables d’assurer la sécurité, de prévenir les dangers pour les personnes pendant un incident ou d’enregistrer leur environnement grâce à plusieurs caméras intégrées, entre autres nombreuses fonctions.

En réalité, le robot dispose de caméras, de capteurs, de haut-parleurs, d’un écran d’affichage, de clignotants pour signaler les manœuvres et d’une sirène, pouvant accompagner les agents comme sur la photo principale ou patrouiller de manière 100% autonome dans une zone assignée dans l’aéroport.

Selon le communiqué officiel de la SFP, les robots peuvent les aider à communiquer en quelques secondes avec les gens et à maintenir la sécurité de la Terminal 4 de l’aéroport de Changi, où ils opèrent depuis avril en servant d’yeux supplémentaires sur le terrain.

Voici ce que dit le communiqué officiel de la Force de Police de Singapour:

Le déploiement des robots de patrouille au Terminal 4 de l’aéroport de Changi depuis avril est une étape importante dans notre exploration de la robotique au sein de la police. Ces robots de patrouille fonctionnent de manière autonome aux côtés de nos agents, offrant des yeux supplémentaires sur le terrain. L’intégration de la robotique améliore l’efficacité opérationnelle et les capacités de nos premiers intervenants, leur permettant d’être plus efficaces dans leurs tâches.

Ne vous laissez pas tromper par leur nom, car pendant leur développement, ils étaient connus sous le nom de Multi-purpose All Terrain Autonomous Robot, Matar 2.0 ou 3.0 pour les amis, bien qu’en réalité ils ne tueront personne et ne disposent pas non plus d’un moyen quelconque d’arrêter activement des suspects.

Ils patrouilleront simplement avec leurs caméras extensibles pouvant atteindre 2,3 mètres comme principales armes, en enregistrant leur environnement à 360 degrés et en offrant ainsi aux agents une capacité de surveillance supplémentaire dans les endroits où il est plus difficile de maintenir le contrôle, tels que l’aéroport lui-même, Marina Bay ou les endroits les plus fréquentés du pays.

Il ne s’agit pas des seuls robots à Changi, car l’aéroport, construit sur une île artificielle, utilise déjà des robots pour la collecte des déchets et les tâches de conciergerie, ainsi que des équipements autonomes chargés de tondre l’herbe pour améliorer l’efficacité de toutes ses opérations.

