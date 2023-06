Le gestionnaire de presse-papiers ‘Paste’ pour macOS est mis à jour avec une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités.

Par défaut, macOS ne dispose pas d’un gestionnaire de presse-papiers, et certains utilisateurs peuvent manquer d’un outil pour récupérer un morceau de texte ou quelque chose d’autre qu’ils ont copié et collé au cours de la journée. Paste app est une application qui résout ce problème – et l’application a reçu une énorme mise à jour cette semaine avec de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle interface.

Nouveautés de Paste 4.0

Comme l’a écrit mon collègue Ben Lovejoy il y a quelque temps, Paste garde une trace de tout ce que vous avez copié sur votre Mac. Mais pour rendre les choses plus intuitives, l’application offre une interface colorée avec de grands aperçus, ce qui vous permet d’identifier facilement les éléments que vous souhaitez récupérer dans votre presse-papiers. Par exemple, vous pouvez même classer les éléments de votre presse-papiers par catégories.

Les aperçus affichent également l’icône de l’application d’où provient l’élément. Vous pouvez également choisir de copier à nouveau l’un de ces éléments et de le coller où vous le souhaitez. Avec la nouvelle version, l’interface de collage peut être facilement redimensionnée et il est plus facile d’y naviguer.

« Que vous souhaitiez plus d’éléments ou que vous ayez besoin d’aperçus plus grands, Paste s’adapte à vos besoins. Il ne s’agit pas seulement de flexibilité, il s’agit de créer un espace de travail qui augmente la productivité », explique le développeur. Par exemple, non seulement de nouveaux raccourcis clavier sont disponibles, mais les utilisateurs peuvent également les personnaliser. Et grâce au champ de recherche, il est plus facile que jamais de trouver un élément dans votre presse-papiers.

Pour ceux qui s’inquiètent du respect de la vie privée, Paste prend en charge le traitement et le stockage des données. Si vous décidez d’activer la synchronisation avec d’autres appareils, Paste utilise iCloud pour garder vos données synchronisées, de sorte que votre presse-papiers est en sécurité et n’est jamais envoyé à des serveurs inconnus. Vous trouverez plus de détails sur la façon dont l’application gère la confidentialité des données ici.

Essayez-la maintenant

J’utilise Paste 4.0 depuis un certain temps et l’application s’est nettement améliorée à bien des égards. Paste est disponible sur le Mac App Store et vous pouvez l’essayer gratuitement – bien que l’application nécessite un abonnement payant. L’application est également disponible dans le catalogue Setapp.

Il est intéressant de noter que Paste a également une version iPhone et iPad disponible sur l’App Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :