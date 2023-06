Les caractéristiques du OnePlus V Fold dévoilent: il sera l’un des pliables les plus avancés du marché.

Le premier pliable de OnePlus arrivera probablement en août, à un prix exorbitant et avec des fonctionnalités qui le placeront (presque certainement) en haut du marché.

C’est ainsi que serait le OnePlus V Fold, également signé par Hasselblad.

Il y a déjà quelque temps que OnePlus nous a confirmé un pliable pour cette année 2023, affirmant qu’il ne serait pas une copie de l’OPPO Find N2 même s’il existe évidemment une technologie partagée entre les deux marques. En réalité, un design complet et plutôt attrayant a été dévoilé par la suite, mais beaucoup plus proche du Honor Magic Vs que du pliable le plus avancé d’OPPO.

Ce que OnePlus aura certainement, c’est le meilleur design de l’industrie en termes de charnières et de pliages, donc sans aucun doute ce OnePlus V Fold sera, avec une technologie de pointe, parmi les meilleurs du marché qui continue de considérer Samsung comme une référence, dont les responsables, en ce qui concerne le Galaxy Z Fold5, ont déjà dévoilé que son pli sera réduit mais pas autant que prévu.

Et maintenant, grâce à mysmartprice, nous parvient la plus grande fuite autour du OnePlus V Fold, qui devrait être présenté en août pour un second semestre qui donnera la vedette aux téléphones pliables avec Android et aux iPhone 15 du côté de iOS presque exclusivement.

OnePlus installera des spécifications de premier ordre dans son pliable V Fold

Toujours selon les sources, nous devons prendre ces informations avec le même esprit sportif que toute autre fuite, il semble que OnePlus ne lésinera pas sur la puissance et les caractéristiques techniques afin de placer le V Fold très près du trône du catalogue Android, du moins en ce qui concerne ces smartphones pliables de type livre.

Nous pouvons donc déjà nous attendre à une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 accompagnée de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, tous deux de la meilleure qualité avec les technologies LPDDR5x et UFS 4.0.

Cela animera sans aucun doute l’AMOLED externe de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, et bien sûr également cet AMOLED flexible à l’intérieur, qui atteint 7,8 pouces et une résolution 2K avec une technologie LTPO allant jusqu’à 120 Hz.

En ce qui concerne la photographie mobile importante, le sceau et la collaboration de Hasselblad seront maintenus, avec un triple capteur de 48 mégapixels en principal, 48 mégapixels supplémentaires pour l’objectif ultra grand-angle et jusqu’à 64 mégapixels pour le téléobjectif, dont le zoom n’a pas encore été spécifié. À l’avant, il y aura également une caméra, qui sera de 32 mégapixels, tandis que à l’intérieur nous verrons un capteur de 20 mégapixels en plus.

Ces cinq caméras seront complétées par une batterie généreuse de 4 800 mAh, dont la charge rapide atteint 67 watts, sans informations pour le moment sur une charge sans fil qui nous présumons sera présente.

Le OnePlus V Fold associera la meilleure charnière de l’industrie, héritée d’OPPO, à un matériel de très haut niveau qui comprendra le meilleur du marché actuel et un système de jusqu’à 5 caméras optimisé par Hasselblad.

En ce qui concerne le logiciel, nous verrons Android 13 avec Oxygen OS 13.1 en usine, en conservant le curseur d’alerte caractéristique de OnePlus et un lecteur d’empreintes digitales situé sur le cadre latéral intégré au bouton d’alimentation.

Par ailleurs, nous verrons un design avec le module de caméras en protubérance circulaire et les caméras frontale et intérieure placées derrière un trou dans l’écran, qui est centré à l’extérieur et placé dans le coin supérieur gauche dans le cas de la caméra intérieure. Le reste est ce à quoi on peut s’attendre, avec des lignes simples et élégantes, sans nouvelles pour le moment concernant les dimensions et les prix qui feront la différence et le succès d’un téléphone pliable comme celui-ci.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :