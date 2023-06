Voici le nouveau jeu gratuit disponible sur l’Epic Games Store pour les joueurs PC

Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Chaos est le jeu gratuit offert par Epic Games Store à ses utilisateurs.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’un des avantages d’être un joueur PC est que nous pouvons trouver de nombreuses offres en permanence et une bonne variété de jeux gratuits, comme ceux que nous pouvons trouver sur Steam, il en va de même pour ces 6 jeux gratuits et un autre qui plaira certainement beaucoup aux fans d’horreur et de titres multijoueurs. De même, la autre grande plateforme de vente de jeux vidéo sur ordinateur est Epic Games Store, où nous pouvons trouver chaque semaine un jeu vidéo gratuit.

Tout ce que vous avez à faire pour accéder à ces jeux gratuits est d’avoir un compte actif sur la plateforme et de vous rendre sur la page du titre pour le télécharger. Cela dit, vous serez heureux d’apprendre qu’un nouveau jeu gratuit est disponible sur Epic Games Store depuis hier, le 29 juin, et vous pourrez l’obtenir gratuitement jusqu’au 6 juillet à 17h, heure espagnole. Le jeu vidéo gratuit en question est Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Chaos.

Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Chaos est un jeu d’aventure et de rôle qui nous transporte dans un univers de fantasy héroïque du donjon de Naheulbeuk. En tant que joueurs, nous devrons diriger une équipe de héros, ou quelque chose du genre, dans ce RPG tactique. D’autre part, il convient de mentionner que le jeu a beaucoup d’humour et de nombreux moments absurdes qui vous feront certainement sourire tout au long de cette aventure curieuse.

Vous savez maintenant, si cette proposition vous intéresse et que vous voulez l’obtenir gratuitement, vous devrez vous dépêcher car vous avez jusqu’au 6 juillet pour le télécharger sur votre ordinateur. De plus, vous serez peut-être heureux d’apprendre que la semaine prochaine sur Epic Games Store, vous pourrez trouver en tant que nouveau jeu gratuit Grime, qui est un RPG d’action et d’aventure frénétique et impitoyable dans lequel le joueur élimine des ennemis avec des armes vivantes qui mutent de forme et de fonction avant de consommer leurs restes avec un trou noir pour renforcer un réceptacle, tout en détruisant un monde d’intrigues anatomiques.

