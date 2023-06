Pratique : CarPlay dans iOS 17 ajoute SharePlay pour les soirées d’écoute d’Apple Music, même pour les amis éloignés

L’une des grandes nouveautés d’iOS 17 pour les utilisateurs de CarPlay est l’ajout de la prise en charge de SharePlay pour Apple Music. Cette fonctionnalité permet à toutes les personnes présentes dans la voiture de contrôler et de contribuer à la lecture d’Apple Music, et non plus à une seule personne.

SharePlay dans CarPlay ne semblait pas fonctionner correctement dans iOS 17 bêta 1, mais je l’ai testé une nouvelle fois avec la bêta 2 cette semaine. Ce que j’en retiens ? Cette fonctionnalité va être très, très amusante.

L’ouverture d’une session SharePlay dans CarPlay est un jeu d’enfant. Sur l’écran Apple Music Now Playing, une nouvelle icône SharePlay apparaît dans le coin supérieur droit. En tapant dessus, vous ferez apparaître un code QR que d’autres personnes pourront scanner. Une fois le code QR scanné, vous recevrez une fenêtre contextuelle vous indiquant que quelqu’un souhaite rejoindre votre session SharePlay.

Une fois que vous avez accepté cette demande, l’autre personne peut contrôler la lecture via Apple Music. Il est intéressant de noter que cela fonctionne même si l’autre personne n’est pas elle-même abonnée à Apple Music.

J’ai testé cela avec Zac, qui a pu facilement scanner le code QR généré par CarPlay et rejoindre la session SharePlay dans ma voiture. Il a pu ajouter des chansons à la file d’attente Apple Music, voir ce qui était en cours de lecture et lire ou mettre en pause le contenu.

L’avis de Netcost-security.fr

Le plus intéressant ? Zac n’était pas dans la voiture avec moi. Il était chez lui, dans le Mississippi, et je conduisais au Texas. Bien entendu, ce n’est pas le cas d’utilisation prévu pour l’implémentation de SharePlay dans CarPlay. Apple veut que vous l’utilisiez pour permettre aux autres personnes présentes dans la voiture de choisir les chansons à jouer.

Néanmoins, la possibilité d’organiser des soirées d’écoute SharePlay à distance avec CarPlay va être très amusante. J’adore l’idée de pouvoir conduire et d’organiser une soirée d’écoute avec quelqu’un d’autre via CarPlay. Ce ne sera pas la façon dont la plupart des gens utiliseront l’implémentation de SharePlay via CarPlay dans iOS 17, mais je suis heureux qu’Apple n’ait pas limité cette fonctionnalité aux seules personnes qui se trouvent dans la voiture avec vous.

Si vous utilisez SharePlay avec quelqu’un dans la voiture, cette personne peut simplement scanner le code QR tel qu’il apparaît sur votre écran CarPlay. Dans mon cas, j’ai fait une capture d’écran du code et je l’ai envoyée à Zac par iMessage. Directement dans l’application Messages, il a appuyé longuement sur le code QR pour faire apparaître l’option « Ouvrir dans la musique ».

Tout le monde n’aime pas l’idée de confier le contrôle de la musique à quelqu’un d’autre dans la voiture, et j’admets que j’étais moi-même sceptique quant à cette fonctionnalité lorsqu’Apple l’a annoncée. Mais après l’avoir essayée, je pense qu’il s’agit d’un excellent moyen de rendre les trajets en voiture plus attrayants et plus amusants.

iOS 17 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et une version bêta publique est prévue pour le mois de juillet. iOS 17 sera disponible pour tous en septembre.

