Viennent des temps sombres: les tweets générés par l’IA peuvent être plus convaincants que ceux des personnes réelles

Selon une récente étude, les personnes font plus confiance aux tweets rédigés par GPT-3 qu’à ceux rédigés par de vraies personnes.

Les tweets créés avec ChatGPT sont plus fiables que ceux écrits par des humains

Le boom de l’Intelligence Artificielle a atteint nos vies avec l’arrivée de ChatGPT, un chatbot conversationnel développé par OpenAI qui possède désormais sa propre application mobile. Grâce à ChatGPT-4, la version la plus récente de ce modèle de langage naturel, vous pouvez rédiger des e-mails, créer des listes de lecture Spotify automatiquement et même écrire des publications pour les réseaux sociaux.

Concernant cette dernière utilisation, une étude inquiétante vient de révéler que les tweets créés avec une IA peuvent être plus persuasifs que ceux écrits par de vraies personnes.

Les tweets écrits par ChatGPT sont indiscernables de ceux rédigés par un humain

Comme nous pouvons le lire dans The Verge, les chercheurs Giovanni Spitale, Nikola Biller-Andorno et Federico Germani ont publié une étude dans la revue Science Advances dans laquelle ils affirment que nous faisons plus confiance aux tweets écrits par GPT-3 qu’à ceux rédigés par une personne réelle.

Pour mener à bien cette étude, Spitale et ses deux collègues ont collecté des publications Twitter portant sur 11 sujets scientifiques différents tels que les vaccins et le COVID-19, le changement climatique ou l’évolution et ont ensuite demandé à GPT-3 d’écrire de nouveaux tweets contenant des informations précises ou inexactes sur ces sujets.

Ensuite, ces chercheurs ont partagé ces tweets via les annonces Facebook en 2022 et ont recueilli les réponses d’un total de 697 participants. Tous parlaient anglais et la plupart résidaient au Royaume-Unis, en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Irlande.

Tout d’abord, les auteurs de cette étude ont demandé aux participants s’ils étaient capables de confirmer si les tweets avaient été écrits par une personne ou par une IA et la réponse majoritaire a été qu’ils ne pouvaient pas le faire.

Ensuite, ces trois chercheurs ont demandé aux utilisateurs d’indiquer si les informations figurant dans les tweets étaient vraies ou fausses et les résultats sont vraiment surprenants, car les participants à l’étude ont eu plus de difficulté à reconnaître la désinformation si elle était écrite par GPT-3 que si elle avait été écrite par une autre personne et, en même temps, ils ont également pu mieux identifier les informations fiables si elles étaient écrites par l’IA plutôt que par un humain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :