Boostez la puissance de votre MacBook avec la station d’accueil Multimedia Pro

La station d’accueil Multimedia Pro, la dernière station d’accueil Thunderbolt 4 de Satechi, transformera votre MacBook en une puissante configuration de bureau. La station d’accueil 16 en 1, qui combine des E/S héritées et évolutives, est en vente à un prix réduit de 279,99 $ lorsque vous entrez le code promotionnel TB4. Il s’agit du prix le plus bas jamais enregistré pour ce nouveau quai.

Étendez les capacités de votre MacBook Air ou MacBook Pro avec la station d’accueil Multimedia Pro

La station d’accueil Thunderbolt 4 Multimedia Pro de Satechi est idéale pour ceux qui créent de l’art. Comme son nom l’indique, cette station d’accueil 16 en 1 redéfinira votre espace de travail, stimulant la créativité et vous aidant de nombreuses façons.

Le Multimedia Pro Dock est fonctionnel et élégamment conçu avec de l’aluminium de qualité aéronautique et une base en caoutchouc pour un placement vertical.

Il fournit 96 W de puissance et 40 Go/s de bande passante via un seul port Thunderbolt 4 pour se connecter à votre appareil. Il y a 16 ports, y compris les emplacements DisplayPort et HDMI 2.1 pour les écrans 4K60, Gigabit Ethernet, les ports USB 3.2 et les E/S en façade.

Satechi avertit que le Mac prend en charge le transport à flux unique (SST) plutôt que le transport à flux multiples (MST). Ainsi, les utilisateurs de Mac obtiendront un effet d’affichage différent par rapport à Windows. La station d’accueil diffusera la vidéo sur deux écrans en mode étendu tout en reflétant les deux autres lorsque vous connectez quatre écrans externes.

Le Pro Hub Slim de Satechi est une excellente solution pour les utilisateurs au budget serré à la recherche d’un hub fiable pour étendre leurs options de ports.

Et les rivaux ?

Le Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock est maintenant disponible sur le site Web de Satechi pour 349,99 $ aux États-Unis et sera bientôt disponible au Royaume-Unis et en Australie. Il est également actuellement disponible dans l’Union européenne.

Le Multimedia Pro Dock est le hub Thunderbolt 4 le plus avancé proposé par Satechi et coûte 300 $. Le Thunderbolt 4 Slim Hub est une alternative moins chère, disponible pour 200 $. Ce hub simplifié offre une forme plus compacte avec cinq ports, une double sortie d’affichage 4K et 60 W de pass-through de charge.

Le CalDigit TS3 Plus est un autre rival vendu sur Amazon pour seulement 220 $. Avec un ensemble complet de fonctionnalités et une construction entièrement métallique, ce quai offre des économies importantes.

