Microsoft a lancé un cours sur l’Intelligence Artificielle que vous pouvez suivre gratuitement et en ligne

Vous voulez vous plonger dans le monde de l’IA générative et ne savez pas par où commencer? Ce cours gratuit de Microsoft peut être un bon point de départ.

L’intelligence artificielle est un domaine en plein essor, et grâce à Microsoft, vous pouvez vous y initier gratuitement

L’intelligence artificielle est à la mode et devrait être l’une des technologies les plus importantes dans les années à venir. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus de cours, certifications et spécialisations axés sur ce domaine prolifèrent sur Internet. Certains d’entre eux sont dispensés par certaines des entreprises les plus importantes du secteur, comme c’est le cas d’OpenAI.

Cette fois-ci, c’est Microsoft qui a lancé un nouveau programme de formation axé sur le domaine de l’intelligence artificielle, dispensé gratuitement et auquel toute personne peut s’inscrire pour commencer à apprendre les secrets les plus importants de cette technologie.

AI Skills Initiative : un programme de formation axé sur l’intelligence artificielle disponible gratuitement

Microsoft a annoncé ce programme de formation, développé en collaboration avec LinkedIn, et qui fait partie du programme « Skill for Jobs » que l’entreprise a lancé il y a plusieurs années.

Il comprend plusieurs cours gratuits ainsi qu’un concours de bêtas organisé en collaboration avec data.org, de manière à ce que les organisations aient accès à de nouvelles formations pour leurs employés.

Les cours se concentrent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, et le programme complet est composé de cinq vidéos différentes couvrant les concepts les plus fondamentaux de l’IA générative, ainsi que des aspects liés à l’éthique. Au total, il y a 3 heures et 49 minutes de contenu, et à la fin, vous obtiendrez un certificat professionnel.

Selon Microsoft, le cours permet d’acquérir les compétences nécessaires pour appliquer l’IA générative dans un environnement professionnel, en développant la compréhension des modèles d’IA, de leurs considérations éthiques et de l’impact d’outils tels que Bing Chat.

Pour commencer le cours, il suffit d’accéder à la page LinkedIn du programme de formation et de s’inscrire. Ensuite, vous pourrez commencer à regarder les vidéos et passer l’test qui vous permettra d’obtenir le certificat professionnel.

Formation Essentials de carrière en IA générative par Microsoft et LinkedIn

