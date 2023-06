Le film le plus terrifiant de l’année arrive par surprise sur les plateformes de streaming

Maintenant vous pouvez profiter d’une bonne session de sang, d’entrailles et de violence sur HBO Max.

Actuellement, on peut dire avec presque certitude que le meilleur catalogue des plateformes de streaming est détenu par HBO Max, du moins c’est l’avis d’une grande partie des consommateurs de ces services. La vérité est qu’au-delà des goûts de chacun, il est indéniable que le service de Warner Bros. dispose d’une quantité de productions, que ce soit des séries ou des films, par exemple, qui font partie de ce qu’il y a de mieux aujourd’hui, quel que soit le genre. L’un de ces genres qui a une grande présence sur HBO est sans aucun doute l’horreur.

Parmi tous ces films, on peut déjà trouver l’un de leurs nouveaux arrivants au catalogue du service, qui a déjà reçu de bons commentaires de la part d’une grande partie de la critique et qui a le support des spectateurs qui l’ont déjà vu au cinéma cette année. En effet, nous parlons de Evil Dead: Rise, un film qui mérite d’être considéré comme le film d’horreur le plus terrifiant de cette année jusqu’à présent et qui est déjà disponible sur HBO Max pour tous ses abonnés.

Cela fait déjà quelques mois que Warner Bros. a sorti cette suite au cinéma d’une saga qui est l’un des classiques du gore, considérée comme un véritable classique culte, il s’agit bien sûr d’Evil Dead. Une série de films créée par le célèbre Sam Raimi, bien qu’il exerce ici en tant que producteur, tandis que la réalisation et le scénario sont assurés par Lee Cronin (Bosque maldito). Maintenant, comme nous l’avons dit, Evil Dead: Rise est sur HBO Max et vous pouvez profiter de près de 97 minutes de sang, de violence et d’entrailles qui, si vous êtes fan de ce type de productions, combleront votre soif de gore pendant un bon moment.

Le film met également en vedette Lily Sullivan et Alyssa Sutherland, entre autres, et raconte l’histoire de « deux sœurs séparées dont les retrouvailles sont interrompues par l’émergence de démons possédant de la chair, les poussant à une bataille pour leur survie alors qu’ils affrontent la version de famille la plus terrifiante imaginable », c’est ainsi qu’Evil Dead: Rise nous est présenté dans la description officielle que vous pouvez lire sur FilmAffinity.

D’autre part, certaines de ses critiques positives, comme celle de Variety, indiquent ce qui suit : « Lee Cronin offre sa propre vision imaginativement terrifiante du mythe du Livre des Morts (…) Sullivan et Sutherland établissent facilement leurs titres de ‘scream queens’« . Nous pouvons également lire un court extrait de la critique d’IndieWire, où il est dit que c’est « une impressionnante combinaison de talents qui travaillent ensemble (…) C’est le genre de film d’horreur qui fait tomber amoureux du genre ». Enfin, voici ce qu’ils disaient dans IGN, mais vous pouvez lire le reste sur leur page FilmAffinity : « C’est à la fois une suite familiale et novatrice et offre tout le gore que l’on peut attendre avec une dose d’humour appréciée des fans ».

Avant de finir et de vous précipiter pour regarder Evil Dead: Rise sur HBO Max, il faut mentionner que le film est disponible sur le service de Warner Bros. depuis le 23 juin dernier, donc certains d’entre vous ont sûrement déjà pu le voir et profiter de son divertissement, tout en étant trempé de sang.

