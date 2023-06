CASETiFY annonce les premiers accessoires pour l’Apple Vision Pro

Le Apple Vision Pro a déjà ses premiers accessoires grâce à CASETiFY, qui les annonce plus de six mois avant leur lancement.

Premiers accessoires pour l’Apple Vision Pro

Il y a moins d’un mois, le Apple Vision Pro, le dispositif de réalité mixte d’Apple, a été présenté, mais nous commençons peu à peu à connaître les détails du premier « ordinateur spatial » de l’entreprise. Parmi eux, nous avons le développement d’un bracelet supplémentaire pour améliorer l’expérience des utilisateurs ou le fonctionnement de visionOS grâce au lancement de son SDK (Kit de développement) pour les développeurs.

Alors que la sortie de l’Apple Vision Pro est prévue pour début 2024 aux États-Unis, la célèbre marque d’accessoires pour iPhone, CASETiFY, a présenté ses accessoires pour l’Apple Vision Pro.Le tout, plus de six mois avant sa sortie.

Les premiers accessoires pour l’Apple Vision Pro sont dévoilés

L’objectif de CASETiFY est de lancer les accessoires sous sa sous-marque appelée Bounce Vision. Ces accessoires ont pour objectif de personnaliser l’appareil et d’ajouter une protection contre les chutes à l’Apple Vision Pro, rappelons-le, ce ne sera pas bon marché car son prix commencera à 3500 dollars.

L’entreprise a annoncé ses nouveaux produits de la manière suivante :

La série Bounce Vision comprend des accessoires spécialement conçus pour l’Apple Vision Pro, allant des bandeaux aux étuis de protection pour l’écran externe, en via les cordons pour le cou, les coussins et plus encore. La collection Bounce Vision de CASETiFY offre une protection contre les chutes tout en préservant l’élégance de l’appareil. Les clients pourront choisir des combinaisons de couleurs personnalisées et même ajouter leur touche personnelle grâce à leurs propres photos.

Bounce Vision est un clin d’œil à leurs coques Bounce pour iPhone et bien sûr, au dispositif d’Apple. Des coques qui protègent l’iPhone des chutes tout en lui donnant une touche plus personnelle, et c’est précisément ce que CASETiFY recherche pour l’Apple Vision Pro.

L’entreprise a également annoncé que la nouvelle collection sera disponible début 2024, la période que Apple a prévue pour la disponibilité du Vision Pro lui-même. Cependant, aucune information n’a encore été fournie sur les prix de ces nouveaux accessoires, mais il faut garder à l’esprit qu’il reste encore beaucoup de temps et que les choses peuvent changer.

En résumé, bien que nous soyons encore à plus de six mois du lancement officiel de l’Apple Vision Pro, CASETiFY a décidé de prendre l’initiative et d’être le premier à présenter une gamme d’accessoires spécialement conçus pour cet appareil. Sans aucun doute, leur pari est clair : offrir à l’utilisateur la possibilité de personnaliser et de protéger son appareil avec style et efficacité.

