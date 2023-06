Les parents d’Elon Musk sortent dans l’arène pour tenter d’arrêter la bagarre de leur fils avec Mark Zuckerberg

Le père d’Elon Musk veut mettre fin à la bataille de son fils contre Mark Zuckerberg parce qu’il assure que, bien que ce dernier soit ceinture violette de karaté, il n’a pas « l’instinct de tueur ».

Elon Musk lançant un coup de pied dans le vide lors d’un événement Tesla

Comme la plupart des événements surprenants de ces dernières années, Les Simpson, la série d’animation créée par Matt Groening, a déjà prédit une bataille entre milliardaires, qui pourrait devenir réalité très bientôt, car le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a défié Elon Musk à un combat de MMA et ce dernier a accepté l’invitation.

Eh bien, les derniers protagonistes de cette incroyable histoire sont les parents du propriétaire actuel de Twitter, car ils ont pris la parole publiquement pour essayer d’empêcher ce combat d’avoir lieu.

Les parents d’Elon Musk ne veulent pas que leur fils affronte Zuckerberg sur un ring

Après avoir appris que le mannequin et nutritionniste canado-sud-africain Maye Musk avait été embauché par la marque de téléphones OPPO pour promouvoir ses dispositifs, la mère d’Elon Musk est de nouveau au centre de l’actualité en demandant que le combat entre son fils et Mark Zuckerberg ne se déroule pas.

Ainsi, en réponse à un tweet du podcasteur et chercheur en IA Lex Fridman dans lequel il affirmait qu’il serait amusant de voir un combat de jiu-jitsu entre Elon Muk et Mark Zuckerberg, la mère de Musk a écrit « Don’t encourage this match! » (Ne encouragez pas ce match !), suivi de deux émoticônes avec un visage en colère.

Don’t encourage this match! ???????? https://t.co/CPbO1pITPH — Maye Musk (@mayemusk) 22 juin 2023

Dans ce sens, la mère d’Elon Musk propose que ce combat soit verbal et que les adversaires s’asseyent dans des fauteuils à un mètre et demi de distance pour voir lequel des deux est le plus drôle.

De son côté, Errol Musk, le père d’Elon, ne veut pas non plus que ce combat curieux ait lieu, car, comme il l’a expliqué dans le journal The Sun, son fils sortirait perdant quoi qu’il arrive :

« La chose est que, si ce combat fou se poursuit et qu’Elon bat ce gars, Elon sera appelé un voyou, car il est beaucoup plus lourd et plus grand… Alors que, s’il perd, l’humiliation serait totale… Elon perd autant s’il gagne que s’il est battu »

Quoi qu’il en soit, le père de Musk n’a pas non plus beaucoup d’espoir que son fils puisse gagner le combat, car il a également affirmé que son fils était ceinture violette de karaté, mais il lui manque « l’instinct de tueur ».



