Dernières heures: ces téléphones haut de gamme ne resteront pas aussi bon marché pendant longtemps

Opportunité en or d’obtenir le realme GT Neo 2 au prix le plus bas

Bien que pour beaucoup les vacances commencent, pour AliExpress elles touchent à leur fin. Nous parlons bien sûr de la promo Vacances au Soleil, une période spéciale de promotions où l’e-commerce a fait une bonne coupe de prix sur des centaines de produits. La partie négative, c’est que cette campagne de réductions se termine bientôt, donc si vous vous demandiez si vous devez en profiter ou non, laissez-nous vous dire que c’est maintenant le moment de sauter à l’eau.

Essentiellement, toutes les réductions des Vacances au Soleil ne dureront que jusqu’à 8h59 de ce samedi, vous avez donc moins de 24 heures pour profiter des réductions. C’est maintenant ou jamais.

À cet égard, et pour vous faciliter un peu les choses, nous avons sélectionné 6 offres exceptionnelles sur des téléphones haut de gamme que vous ne pouvez pas ignorer : vous pourrez obtenir le OnePlus 10 Pro, le Google Pixel 7 ou le Nothing Phone (1) à des prix très compétitifs, un véritable cadeau pour votre porte-monnaie. De plus, votre achat inclura tous les avantages d’AliExpress Plaza, bénéficiant ainsi de l’expédition gratuite depuis la France, de deux semaines pour retourner le téléphone et d’une garantie officielle de 3 ans, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas cliquer sur le bouton « Acheter ».

6 téléphones haut de gamme que vous pouvez acheter à prix réduit sur AliExpress Plaza

realme GT Neo 2 . Bien qu’il s’agisse du téléphone qui existe depuis le plus longtemps dans cette sélection, comme nous l’avons mentionné dans l’analyse de ce realme GT Neo 2, c’est un appareil unique, non seulement pour son design beau et innovant, mais aussi pour son grand équilibre entre performances, caméra et autonomie. Si vous avez un budget limité et que vous ne voulez pas dépenser plus de 300 euros, c’est l’occasion idéale d’essayer un haut de gamme comme il se doit sans crainte pour votre porte-monnaie.

OnePlus 10 Pro . Avec une réduction proche de 50%, en plus d’être l’un des meilleurs téléphones OnePlus, ce OnePlus 10 Pro se distingue par ses performances exceptionnelles et une charge ultra-rapide qui recharge sa batterie de 0 à 100 en à peine un quart d’heure. Il est également livré avec le processeur mobile le plus avancé de 2022, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, auquel nous devons ajouter les avantages de la configuration la plus avancée du terminal : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Jetez un œil à sa fiche technique car c’est une véritable bête.

OnePlus 10T . Une autre option pour profiter de l’ « expérience OnePlus » est le OnePlus 10T, un téléphone qui, dans notre revue, nous a laissé de très bonnes impressions. Il s’agit l’un des appareils avec le Snapdragon 8+ Gen 1 les moins chers du marché, nous permettant de profiter, pour seulement 389 euros, d’extras aussi intéressants que la charge rapide 150 W, le panneau 120 Hz ou un appareil photo principal Sony de 50 mégapixels.

Google Pixel 7 . Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec votre nouveau haut de gamme, vous devez absolument tenir compte des 150 euros de réduction sur le Google Pixel 7, pour beaucoup le meilleur haut de gamme Android de 2022 et pour une grande partie de 2023. C’est un téléphone qui, littéralement, a tout. Un véritable investissement technologique dont il sera très difficile de vous repentir. Notez qu’AliExpress vend la version mondiale de l’appareil, vous n’aurez donc aucun problème ni avec la langue ni avec le support.

Google Pixel 6a . Juste à l’entrée de la gamme haut de gamme, nous trouvons le Pixel 6a, un téléphone « mini » qui offre des performances presque premium et une qualité d’image extrêmement élevée. Si vous recherchez un appareil photo avancé et un téléphone pour au moins trois ou quatre ans mais que vous ne voulez pas dépenser plus de 350 euros, c’est un achat recommandé.

Nothing Phone (1) . Enfin, nous avons récupéré la réduction de plus de 100 euros sur le Nothing Phone (1), sans aucun doute le téléphone le plus original que vous pouvez acheter en ce moment. Il s’agit d’un appareil personnel et équilibré, un souffle d’air frais sur le marché des téléphones de plus en plus agité. Il est livré avec Android 12, 8 Go de RAM, trois ans de mises à jour Android, un appareil photo Sony de 560 mégapixels, une charge rapide de 33W… Un véritable bijou à un très bon prix.

