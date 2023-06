Créez un vélo sans roues et le pire, c’est qu’il fonctionne à la perfection

Le même youtuber qui a créé un vélo avec des roues triangulaires a maintenant fabriqué un vélo sans roues. Et, étonnamment, ça fonctionne.

Le vélo sans roues créé par le youtuber « The Q ».

Le youtuber derrière la chaîne The Q est devenu très connu dans le monde entier pour ses créations insolites, parmi lesquelles on trouve déjà un vélo avec des roues triangulaires, un parapluie mains libres ou une fontaine à soda maison. Ses vidéos accumulent des millions de vues, et maintenant il a voulu se surpasser avec l’une de ses meilleures inventions à ce jour : un vélo sans roues totalement fonctionnel.

Dans le passé, le youtuber avait déjà expérimenté en créant des vélos avec des roues de différentes formes, et même en fabriquant le plus petit vélo fonctionnel du monde. Cette fois-ci, il a eu l’idée géniale de construire un vélo qui se passe complètement des roues telles que nous les connaissons.

De l’auteur du vélo à roues triangulaires, voici le vélo sans roues

Bien que le véhicule n’ait pas de roues en soi, il inclut deux chenilles avec une bande autour d’elles, comme un char d’assaut. De cette façon, on obtient une excellente adhérence à la surface.

Ce n’est pas la solution la plus pratique du monde, surtout en voyant la vitesse maximale à laquelle le véhicule peut se déplacer (je crains qu’il ne puisse rivaliser avec l’une des vélos électriques les plus rapides du marché), la surface de contact réduite avec le sol offerte par ces chenilles et les difficultés qu’il a pour tourner. Cependant, comme on peut le voir dans la vidéo, le vélo est parfaitement fonctionnel.

Comme d’habitude, le youtuber montre dans sa vidéo tout le processus de fabrication du véhicule, centré dans ce cas sur la création des chenilles et leur installation ultérieure sur le cadre du vélo. Pour conclure, il démontre le bon fonctionnement de son invention et la capacité qu’elle a de déplacer le véhicule avec une certaine facilité vers l’avant et vers l’arrière.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :