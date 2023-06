Les créateurs de Pokémon GO licencient 230 employés et annulent leurs jeux de Marvel et NBA

Niantic fait face à une importante restructuration avec la fermeture d’un studio, la fin de NBA All World et la suspension du développement de Marvel: World of Heroes.

Niantic licencie 230 employés et annule deux de ses projets

Sans aucun doute, Pokémon est l’une des grandes licences du monde du divertissement, tant pour ses jeux que pour sa série animée, entre autres produits. En ce qui concerne sa version jeu vidéo, nous pouvons trouver, en plus des titres que nous pouvons apprécier sur les consoles Nintendo, plusieurs jeux pour appareils mobiles, comme le très célèbre Pokémon GO. Bien que ce jeu de réalité augmentée soit toujours un grand succès, il convient de mentionner que ses responsables ont récemment fourni de très mauvaises nouvelles.

Avant la communication officielle de Niantic, les responsables du jeu, Kotaku, ont relayé un e-mail envoyé par le fondateur de l’entreprise, John Hanke, à ses employés dans lequel il n’annonçait pas de bonnes nouvelles. Officiellement, nous pouvons affirmer que Niantic a licencié une partie importante de ses employés, ce qui a fortement affecté deux de ses projets au sein des responsables de Pokémon GO.

Dans ladite communication officielle de Niantic, le fondateur de l’entreprise a indiqué qu’ils étaient confrontés à une importante restructuration qui les a obligés à fermer l’un de leurs studios, situé à Los Angeles, ce qui se traduit par le licenciement de 230 employés. De plus, il a également confirmé que le développement de certains de leurs projets a été annulé. Plus précisément, NBA All-World cessera d’être pris en charge, ce que l’on peut considérer comme étant annulé, bien qu’il soit disponible sur les appareils mobiles depuis un certain temps. D’autre part, ils vont également interrompre la production de Marvel: World of Heroes, qui a été annoncée l’année dernière.

Les paroles de Hanke indiquaient que « le marché des jeux mobiles est très mature et seuls les titres meilleurs et les plus différenciés ont une chance de réussir ». De plus, il a également déclaré qu’ils investiront dans les dispositifs de réalité mixte et de réalité augmentée. L’exécutif n’a pas hésité à affirmer qu’ils réduiront « l’équipe de plate-forme de jeux et effectueront des réductions supplémentaires dans toute l’entreprise ». Ensuite, il a annoncé l’annulation des deux projets mentionnés, bien que dans le cas du jeu Marvel, il semble trop tôt pour parler d’une annulation définitive, et le flux de licenciements.

John Hanke a également profité de la communication pour partager avec les lecteurs que pendant la pandémie, ils ont connu une forte augmentation des revenus de l’entreprise, ce qui a rendu Niantic plus ambitieux avec ses projets. « En raison de l’augmentation des revenus que nous avons constatée pendant la période COVID, nous avons augmenté notre effectif et les dépenses associées pour rechercher une croissance plus agressive, élargir les équipes, notre plate-forme de réalité augmentée, de nouveaux projets et des postes pour soutenir les produits ou les employés », a déclaré l’exécutif.

De plus, il semble que le retour à la normale, après le COVID-19, a entraîné d’importants changements dans cette planification ambitieuse, car leurs autres propositions n’ont pas réussi à atteindre les attentes de tous ces revenus. Malgré les mauvaises nouvelles, chez Niantic, ils continuent de croire en la réalité augmentée : « Nous continuons de croire à long terme en la réalité augmentée comme le futur de l’informatique. Nous pensons pouvoir construire du contenu clé et des services de plateforme qui aideront à concrétiser la promesse de ce changement technologique », a-t-il affirmé.

Pour conclure, Hanke a parlé de « l’essor des dispositifs de réalité mixte », tels que les Meta Quest Pro et les Apple Vision Pro, et a commenté que « ce type de dispositifs n’est qu’une étape intermédiaire vers de véritables dispositifs de RA en extérieur ». De plus, on s’attend à ce que Pokémon GO continue d’être dans son bon état habituel et que Niantic poursuive d’autres projets tels que Peridot, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom, quelque chose qui, espérons-le, connaîtra une croissance notable, du moins à court et moyen terme.

