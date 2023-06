Seulement aujourd’hui: 60h de batterie, codecs LDAC et annulation de bruit avec une réduction de 30%

Des airpods qui mettent à mal les autres marques bien plus chères.

Les écouteurs Ankbit disposent d’un son HD, d’une réduction de bruit brutale et d’une charge rapide.

Vous recherchez des bons écouteurs Bluetooth avec un excellent son et une batterie qui tient plusieurs jours sans s’arrêter ? Les Ankbit E700 ne sont peut-être pas très connus, mais je vous les recommande pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils viennent de baisser temporairement de 30% faisant ainsi passer leur prix final à 119,99 83,99 euros sur Amazon. Et deuxièmement, pour les autres caractéristiques que j’aimerais vous détailler.

Ce modèle est uniquement vendu sur Amazon, et si vous voulez dépenser un peu moins pour de bons casques Bluetooth, je peux également vous recommander le modèle précédent, l’Ankbit E600, qui coûte aujourd’hui 73,99 51,79 euros également sur Amazon. Il y a deux grandes différences entre ces deux modèles : la batterie dure moins longtemps et le modèle moins cher n’est pas compatible avec les codecs LDAC de Sony, la qualité sonore sans fil maximale.

Vous devez cocher la remise de 30% avant d’ajouter l’écouteur au panier.

Achetez de bons écouteurs Bluetooth avec un serre-tête à un excellent prix

Un aspect très remarquable des Ankbit E700 est leur batterie impressionnante. Avec jusqu’à 60 heures de lecture continue ou 45 heures avec la réduction active du bruit (ANC) activée, ces écouteurs vous permettent de profiter de votre musique pendant de longues périodes de temps sans vous soucier de manquer d’énergie. Ils disposent également d’une charge rapide par USB-C qui vous offre 5 heures supplémentaires de lecture avec seulement 5 minutes de charge.

Les Ankbit E700 offrent une grande compatibilité avec des codecs de haute qualité, y compris LDAC, aptX HD, aptX Low Latency, aptX, AAC et SBC. Ces codecs permettent une transmission audio sans fil haute fidélité avec un débit binaire allant jusqu’à 990 kbps, garantissant une qualité sonore exceptionnelle et une expérience auditive immersive. Vous pouvez ainsi profiter de services de musique HD tels que Music Unlimited, Apple Music ou Tidal, entre autres.

Avec des haut-parleurs de 40 mm, les Ankbit E700 offrent une performance sonore impressionnante. Des basses profondes aux aigus clairs et détaillés, ces écouteurs vous plongeront dans votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. Ils sont les plus proches en termes de prix et de qualité des Sony WH1-000XM5 que nous avons pu tester.

L’annulation de bruit des Ankbit E700 est impressionnante. Grâce à deux puces indépendantes et cinq microphones, ces écouteurs bloquent jusqu’à 35 dB de bruit externe, soit environ 95% du bruit. Que vous soyez dans un avion, dans une rue animée ou dans un environnement bruyant, vous pourrez profiter de votre musique sans interruptions.

La technologie de réduction de bruit cVc 8.0 garantit des appels clairs et nets, même dans des environnements bruyants. Cette technologie utilise des algorithmes avancés pour supprimer le bruit de fond et améliorer la qualité des appels, vous permettant ainsi de communiquer sans problèmes ni distractions.

➡️ Voir l’offre Ankbit E700

➡️ Voir l’offre Ankbit E600

Ils sont pliables, ce qui facilite leur transport et leur stockage. De plus, ils sont livrés avec un étui de voyage rigide en cadeau qui protège les écouteurs des éventuels dommages lors de vos déplacements. Les coussinets sont conçus avec de la mousse à mémoire de forme, ce qui les rend doux et confortables même pendant de longues sessions.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :