La valorisation d’APPL à 3T$ n’est pas loin – mais pas grâce à Vision Pro, selon Bloomberg

Nous surveillons de près le téléscripteur (ok, l’application Stocks) car il semble qu’un jour ou l’autre, la valorisation d’APPL à 3T$ pourrait être atteinte.

Mais alors que l’entreprise se rapproche de plus en plus de cette capitalisation boursière, un nouvel article de Bloomberg affirme que l’annonce récente de Vision Pro ne joue probablement qu’un faible rôle dans cette …

L’évaluation d’APPL à 3T de dollars se rapproche à grands pas

En 2018, Apple est devenue la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de mille milliards de dollars (le prix de l’action multiplié par le nombre d’actions).

Deux ans plus tard, en 2020, elle a également été la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars.

Trois ans plus tard, le cours de l’action de la société s’est rapproché de la barre des 3 milliards de dollars depuis quelques semaines.

Bien que l’annonce de Vision Pro ait été remarquable, représentant le premier pas de l’entreprise dans un secteur de marché complètement nouveau depuis l’Apple Watch en 2015, Mark Gurman de Bloomberg ne considère pas cela comme un facteur important.

Au moins à court terme, le Vision Pro n’intéressera que les premiers adeptes – des gens comme les développeurs de logiciels, les fanatiques d’Apple et les adeptes de la réalité mixte. Le produit a un prix de départ de 3 500 dollars, sa technologie sous-jacente est encore en cours d’affinement et les utilisateurs devront transporter une batterie externe. Par ailleurs, Apple n’a pas encore présenté de raison vraiment convaincante d’utiliser le casque. Apple elle-même sait que le casque va connaître un démarrage lent. Elle s’attend à vendre environ 900 000 unités la première année, pour un chiffre d’affaires de quelques milliards de dollars […] Les actionnaires connaissent ces réalités. Ce n’est donc certainement pas la Vision Pro qui a conduit Apple au bord de la barre des 3 000 milliards de dollars.

Il cite plutôt l’écosystème comme la plus grande force de l’entreprise du point de vue de l’investisseur. Comme nous l’avons souvent dit, plus vous êtes profondément ancré dans l’écosystème, plus il est difficile de le quitter.

Les investisseurs peuvent s’intéresser à Vision Pro, mais ils sont probablement plus intéressés par la gamme iPhone 15. C’est peut-être moins excitant, mais les analystes s’attendent à un cycle de mise à niveau important cette année, car ceux qui sont assis sur des modèles plus anciens comme l’iPhone 11 et 12 peuvent maintenant voir une raison convaincante de mettre à niveau.

L’avis de Netcost-security.fr

Nous sommes en grande partie d’accord avec ce point de vue. La solidité financière d’Apple repose depuis longtemps sur deux facteurs.

Tout d’abord, votre premier produit Apple – qui pour la plupart des gens est un iPhone – est une drogue d’introduction. Une fois que vous avez un iPhone, vous avez tout intérêt à posséder une Apple Watch. Si vous achetez une tablette, il est presque certain que ce sera un iPad. Et lorsque le moment sera venu de remplacer votre ordinateur, il y a de fortes chances que ce soit un Mac. Cela s’explique en grande partie par l’étroite intégration de l’écosystème.

Deuxièmement, aussi fatigués que nous puissions être d’entendre le mot, Services. Étant donné qu’Apple continue d’offrir à ses clients la même allocation comique de 5 Go pour iCloud que celle qu’elle accordait à ses clients iStone à l’époque de Neandertal, un niveau payant d’iCloud n’est pas vraiment optionnel. Il est également très probable que vous vous inscriviez à d’autres services Apple.

Sans parler d’AppleCare+ et des recherches Google sur vos appareils, qui font également partie du domaine des services.

En même temps, je pense qu’il ne fait aucun doute que les investisseurs sont soulagés qu’Apple ajoute enfin une toute nouvelle catégorie de produits. Vision Pro sera en effet presque hors de prix lorsqu’il sera mis en vente pour la première fois. Mais les générations suivantes verront le prix baisser, et les utilisateurs comme les développeurs finiront par comprendre à quoi il sert.

Je pense donc que les investisseurs d’AAPL sont rassurés par l’annonce de Vision Pro, même s’ils ne s’attendent pas à ce qu’elle contribue beaucoup aux résultats d’Apple à court terme.

Image : Personnalisation du Vision Pro par Casetify

