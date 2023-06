realme publie une mise à jour stable d’Android 13 pour realme C25 et realme 8i.

realme a commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 13 pour le realme C25 et le realme 8i. La société a testé son skin realme UI 4.0 basé sur Android 13 sur deux téléphones au cours des deux derniers mois et il est maintenant temps de procéder à un déploiement stable. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle contient une foule de nouvelles fonctionnalités et de changements, lisez la suite pour connaître tous les détails de la mise à jour stable Android 13 pour realme C25 et realme 8i.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la mise à jour est en phase de roulement et sera disponible pour tout le monde très bientôt. realme a déclaré que la mise à jour sera disponible pour ceux qui fonctionnent avec la dernière version du logiciel. Si vous possédez le realme 8i, alors votre smartphone doit fonctionner avec RMX3151_11 C.19 ou RMX3151_11 C.21, les propriétaires du realme C25 doivent mettre à jour leur appareil avec RMX3193_11.C.11 ou RMX3193_11.C.10.

En ce qui concerne les changements, realme propose le nouveau skin realme UI 4.0 avec des fonctionnalités telles que la mise à jour de l’AOD, un moteur de calcul dynamique pour améliorer les performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour les captures d’écran, et bien plus encore. Vous pouvez également vous attendre à recevoir le nouveau correctif de sécurité mensuel.

Voici le changelog complet partagé par realme.

Design Aquamorphique Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un meilleur confort visuel. Ajout d’une horloge à ombres réfléchissantes, avec des ombres simulant l’orientation du soleil et de la lune. Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires. Adapte les mises en page réactives aux différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité. Optimise la conception des widgets pour que les informations soient plus faciles et plus rapides à trouver. Optimise les polices de caractères pour une meilleure lisibilité. Optimise les icônes du système en utilisant la dernière palette de couleurs pour les rendre plus faciles à reconnaître. Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité Ajoute le contrôle de la lecture des médias et optimise l’expérience des réglages rapides. Ajout d’outils de marquage pour l’édition de captures d’écran. Amélioration de Doodle in Notes. Vous pouvez désormais dessiner sur des graphiques pour prendre des notes plus efficacement.

Interconnexion transparente Optimise le Screencast, le contenu diffusé s’adaptant automatiquement à l’écran cible. Optimise la connectivité des écouteurs pour une expérience plus transparente et plus simple.

Sécurité et confidentialité Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour crypter tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé et bien-être numérique Ajoute le confort des yeux dans l’Espace Enfant pour protéger la vision des enfants.



Si vous possédez un realme 8i ou un realme C25, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA sur votre téléphone. Parfois, la mise à jour arrive sur le téléphone, mais sa notification n’apparaît pas, alors assurez-vous de vérifier la mise à jour manuellement dans les Paramètres.

Sauvegardez toujours les données importantes avant la mise à jour et chargez votre téléphone à 50 %.

Sources : 1 2

