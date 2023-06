Voici les 12 raccourcis et secrets cachés de Gmail pour contrôler votre messagerie comme un dieu depuis votre téléphone Xiaomi.

Beaucoup d’entre nous ont utilisé l’application Gmail Nous l’utilisons depuis de nombreuses années sur nos mobiles Xiaomi et, comme nous l’utilisons pratiquement tous les jours, nous pensons tout savoir à son sujet, mais il nous manque peut-être certaines fonctions qui pourraient nous être très utiles et que nous n’utilisons pas dans notre vie quotidienne.

C’est pour cela que dans ce billet nous vous présentons un total de 12 astuces ou fonctions que vous ne connaissez peut-être pas sur Gmail et qui vous aideront à certains moments lors de l’utilisation de l’application, de la configuration de notre boîte de réception de la manière la plus efficace, à la rédaction de courriels beaucoup plus rapide et beaucoup d’autres que nous vous montrons ci-dessous.

1. archivez vos emails d’un simple geste sur l’écran

Si vous avez l’habitude d’utiliser l’outil pour archiver les courriels que vous recevez, il existe un moyen de le faire beaucoup plus rapidement que de sélectionner chacun d’entre eux et d’entrer les options pour le faire manuellement.

Cette astuce consiste simplement à faire glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur l’e-mail que vous souhaitez archiver et, une fois que vous avez fait cela, l’e-mail sera automatiquement redirigé vers votre dossier d’archivage.

2. Comment programmer vos e-mails dans Gmail

L’une des fonctionnalités que nous apprécions le plus dans Gmail et qui est relativement récente est la possibilité de programmer l’envoi de nos courriels, un outil extrêmement utile lorsqu’il s’agit de pouvoir envoyer nos courriels de manière ordonnée au moment précis que nous jugeons le plus approprié.

Pour ce faire, il vous suffit de :

Une fois dans l’e-mail que vous souhaitez envoyer, allez dans les paramètres en haut à droite de l’écran et cliquez sur « Planifier l’envoi ».

Cliquez sur l’une des options proposées par l’application, vous pouvez même définir la date et l’heure exactes auxquelles vous souhaitez envoyer l’email.

3. le mode confidentiel, l’outil qui rend le contenu de votre e-mail encore plus sûr

Un autre outil que beaucoup d’entre nous n’utilisent pas habituellement mais qui peut s’avérer très utile est connu sous le nom de « Mode confidentiel ». En substance, ce mode nous permet de donner une date d’expiration au courrier électronique que nous envoyons, de sorte que son contenu soit automatiquement supprimé après une certaine période de temps que nous définissons nous-mêmes.

Pour le configurer, il vous suffit d’effectuer les opérations suivantes :

Une fois dans l’e-mail que vous voulez écrire, allez dans les paramètres en haut à droite de l’écran et entrez dans la section « Mode confidentiel ».

Il ne vous reste plus qu’à définir la date d’expiration que vous souhaitez pour le contenu de votre e-mail et vous pouvez même définir un mot de passe par SMs afin que le destinataire ne puisse y accéder qu’en entrant ce mot de passe.

4. Vous pouvez différer l’envoi d’un e-mail afin qu’il arrive au moment où vous pouvez y répondre.

En poursuivant cette compilation, nous allons maintenant parler de la façon de reporter tout courriel qui arrive dans votre boîte de réception et, au cas où vous ne pourriez pas y répondre à ce moment précis, vous pouvez toujours le reporter afin de le recevoir plus tard et de pouvoir y répondre sans avoir à l’oublier.

La mise en place de ce système est également extrêmement simple, puisqu’il vous suffit de.. :

Sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez reporter en cliquant sur l’icône de la personne qui vous l’envoie et, en haut à droite de l’écran, cliquez sur « Reporter ».

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’heure et la date à laquelle vous souhaitez le recevoir, et il vous sera à nouveau notifié en tant que courrier entrant au moment précis où nous l’avons configuré.

5. Commencez à rédiger n’importe quel e-mail d’une simple pression sur le bureau de votre téléphone

Vous ne savez peut-être pas que Gmail dispose d’un widget sur Android qui vous permet de rédiger un e-mail en quelques secondes. Il vous suffit de vous rendre dans la section Widgets du bureau de votre téléphone et de placer le widget Gmail sur n’importe quel écran.

Une fois qu’elle est prête, il suffit de cliquer en haut à droite du widget sur le bouton composer et l’application s’ouvrira pour que nous puissions envoyer un courriel au contact que nous voulons sans avoir à chercher l’application manuellement.

6. Accédez à vos réunions Google Meet en cours depuis le widget Gmail

Une fonctionnalité à laquelle vous pouvez accéder directement à partir de ce widget est la possibilité d’afficher ou de rejoindre vos réunions de Google MeetVous pouvez en créer une entièrement à partir de zéro ou même rejoindre celles que vous avez déjà programmées. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône Google Meet en bas du widget et il s’ouvrira automatiquement.

7. Recherche d’e-mails en fonction du type de pièce jointe qu’ils contiennent pour les trouver plus rapidement

Une autre fonction intéressante que vous trouverez dans Gmail est la possibilité de filtrer les courriels en fonction du type de pièce jointe qu’ils contiennent. Ainsi, il vous sera beaucoup plus facile de retrouver le vieil e-mail dont vous avez besoin sans avoir à consulter son contenu un par un.

De plus, la façon de le faire est très simple, puisqu’il suffit de :

Une fois dans Gmail, cliquez sur la barre de recherche supérieure que nous avons dans son interface et, une fois à l’intérieur, dans la zone supérieure cliquez sur l’option « Pièce jointe ».

Ici, vous devrez sélectionner le type de fichier que vous souhaitez rechercher, qu’il s’agisse d’un document PDF, d’images, de vidéos, etc. et, une fois que vous l’aurez choisi, l’interface vous montrera les résultats de la recherche.

8. Personnalisez l’action lorsque vous glissez votre doigt sur l’e-mail pour le supprimer, le reporter, etc.

Dans l’astuce numéro un de cette compilation, nous vous avons dit que vous pouviez archiver directement un email en glissant votre doigt vers la gauche ou la droite de manière simple mais, au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez personnaliser l’action à votre guise pour pouvoir, entre autres, supprimer cet email, le remettre à plus tard, etc.

Pour pouvoir la configurer complètement à votre guise, il vous suffit de.. :

Accédez au menu latéral de l’application Gmail et cliquez sur « Paramètres ».

Une fois à l’intérieur, cliquez sur « Paramètres généraux » et allez à « Actions de balayage ».

Il ne vous reste plus qu’à choisir si vous souhaitez appliquer l’ajustement en balayant vers la gauche ou vers la droite et à cliquer sur l’action que vous souhaitez configurer dans chaque cas.

9. Modifiez l’aspect et la convivialité de l’interface Gmail pour la personnaliser à votre guise

Au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez configurer l’apparence avec laquelle vous pouvez voir l’interface de votre application Gmail, vous pouvez choisir le thème clair classique qui est sélectionné par défaut ou choisir un thème sombre qui s’adapte au reste du système tant que vous avez sélectionné cette configuration.

La manière de procéder est très simple, puisqu’il vous suffit de :

Allez dans le menu latéral de l’application Gmail et cliquez sur « Paramètres ».

Une fois à l’intérieur, cliquez sur « Paramètres généraux », puis sur « Thème ».

Il vous suffit maintenant de sélectionner le thème que vous souhaitez mettre en place sur votre appareil pour qu’il soit appliqué.

10. L’activation de la confirmation d’action vous offre un niveau de sécurité supplémentaire lorsque vous supprimez ou envoyez des courriels.

Combien d’entre nous ont fait l’expérience de supprimer ou d’envoyer un courriel indésirable sans pouvoir l’éviter de manière simple. Heureusement, Gmail inclut un simple paramètre grâce auquel nous pourrons ajouter une couche supplémentaire à ces actions dans le but de devoir les confirmer pour qu’elles soient exécutées.

Dans ce cas, nous pourrons ajouter cette couche de sécurité supplémentaire à la suppression, à l’envoi et à l’archivage des courriels, et vous pourrez la configurer de la manière suivante :

Allez dans le menu latéral de l’application Gmail et cliquez sur « Paramètres ».

Une fois à l’intérieur, cliquez sur « Paramètres généraux » et, en bas du menu, activez les options que vous souhaitez dans la section « Confirmation des actions ».

11. vous partez en vacances ? Configurez une réponse automatique pour ne pas être dérangé.

Une fonction que nous aimons beaucoup et qui nous permet, par défaut, d’ajouter des réponses automatiques aux courriers électroniques que nous recevons pendant une période prédéterminée et dans lesquels nous voulons signaler que nous ne sommes pas disponibles ou toute autre question connexe.

Cela sera particulièrement utile dans une situation où, par exemple, nous sommes en vacances et nous voulons informer l’expéditeur que nous ne sommes pas disponibles jusqu’à une certaine date, et pour cela nous n’aurons qu’à le configurer au préalable et il sera désactivé au moment voulu.

Pour pouvoir le régler en détail, il suffit de.. :

Allez dans le menu latéral de l’application Gmail et cliquez sur « Paramètres ».

Une fois à l’intérieur, cliquez sur le compte de messagerie auquel vous souhaitez appliquer ces modifications et allez dans la section « Réponse automatique ».

Il ne vous reste plus qu’à ajouter l’objet de l’email, ajouter un contenu et configurer l’heure et la date exactes auxquelles vous voulez que cette réponse commence et jusqu’à quand elle sera active.

12. Créez une signature pour donner une touche plus personnelle à vos courriels

Enfin, un outil qui nous semble indispensable, que ce soit dans Gmail ou dans toute autre application de messagerie, est la possibilité d’ajouter des signatures pour donner une touche beaucoup plus personnelle à nos conversations et, en plus, de pouvoir la personnaliser en fonction du compte que l’on utilise.

Pour pouvoir configurer ces signatures dans le compte de messagerie dans lequel nous voulons les appliquer, nous devrons simplement.. :

Allez dans le menu latéral de l’application Gmail et cliquez sur « Paramètres ».

Une fois à l’intérieur, cliquez sur le compte de messagerie auquel vous souhaitez appliquer ces modifications et allez dans la section « Signature mobile ».

Maintenant, nous n’aurons plus qu’à écrire ce que nous voulons voir apparaître à la fin de nos emails et cela s’appliquera automatiquement à tous les emails une fois que nous les aurons envoyés.

