Le Gouvernement surveille les téléphones portables des fonctionnaires pour savoir s’ils utilisent TikTok

Le gouvernement français affirme avoir la capacité d’inspecter les téléphones portables des fonctionnaires pour vérifier les applications installées.

L’application TikTok sur un smartphone

En plus d’être l’un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète, TikTok est également l’un des plus controversés, et il n’est pas étonnant que de plus en plus de régions décident de restreindre l’accès à la plateforme pour leurs citoyens. Même en France, où l’utilisation de TikTok est très répandue, le gouvernement surveille si les fonctionnaires ont l’application installée sur leurs appareils.

C’est ce que le gouvernement lui-même a confirmé après avoir été interrogé par le groupe parlementaire Vox sur la question de savoir si le gouvernement considère l’utilisation de TikTok et d’autres applications comme un problème pour la sécurité nationale. En réponse à cette question, comme [le rapporte VozPópuli], le gouvernement a assuré qu’il a la capacité de réaliser des audits ou des vérifications des appareils mobiles des fonctionnaires pour analyser leur utilisation et l’installation d’applications.

Le gouvernement n’autorise pas l’installation d’applications à usage personnel sur les téléphones des fonctionnaires

Le gouvernement lui-même a clairement indiqué que tous les smartphones fournis aux employés publics sont distribués et configurés par l’Administration générale de l’État. À cet égard, ils ont souligné que l’installation d’applications destinées à un usage personnel n’est pas autorisée, notamment les jeux, les réseaux sociaux ou les outils de stockage en nuage, entre autres.

TikTok serait inclus dans la catégorie des réseaux sociaux. Le réseau social soutenu par le géant chinois ByteDance reste sous les feux de la rampe pratiquement depuis son lancement, et même l’Union européenne elle-même a proposé son interdiction en invoquant les risques de sécurité liés à l’utilisation des données des utilisateurs que peut effectuer la plateforme d’origine chinoise.

Le gouvernement affirme qu’il effectue des audits et des inspections des téléphones des fonctionnaires à la recherche des applications installées, dans le but de garantir une utilisation correcte et sûre. Il n’est pas clair si le gouvernement a dû désinstaller l’application TikTok d’un appareil lors d’une de ces inspections de routine.

