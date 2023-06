Le PDG de PlayStation estime que le véritable essor du jeu en cloud ne se produira pas avant au moins 2025

Jim Ryan affirme que pour Sony, le jeu en cloud sera une partie très importante de leur entreprise entre 2025 et 2035.

Le PDG de PlayStation affirme que le jeu en cloud ne gagnera pas en importance avant au moins 2025

Depuis un certain temps déjà, la stratégie de Sony est assez évidente, qui est de s’étendre à d’autres territoires en dehors des consoles. Cela indique que les exemples sont là, il suffit de voir comment ces dernières années ils sortent de plus en plus de jeux sur PC, ils ont également l’intention de se lancer dans le marché mobile et, bien sûr, dans le domaine du jeu en cloud. Cependant, le secteur du jeu en cloud reste assez petit par rapport à d’autres aspects du monde du jeu vidéo, bien que cela va changer dans les années à venir.

À vrai dire, il convient de mentionner que, malgré le fait que cela représente une petite partie des jeux vidéo, le jeu en cloud a été la principale raison, entre autres, pour laquelle la CMA (l’Autorité de la Concurrence et des Marchés du Royaume-Unis) a décidé de bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. « L’accord altérerait l’avenir du marché du jeu en cloud en croissance rapide, ce qui réduirait l’innovation et les possibilités de choix pour les joueurs britanniques dans les années à venir », a déclaré l’organisme de réglementation britannique. D’autre part, il semble que Sony fera également partie de cet avenir.

Sony estime que nous ne commencerons pas à voir le véritable potentiel du jeu en cloud avant au moins 2025

Comme vous le savez peut-être, le procès entre Microsoft et Activision Blizzard contre la FTC américaine est en cours, et il nous apporte une quantité excessive de données, de détails et de déclarations de toutes sortes. Dans ce cas, comme l’a rapporté VGC, nous parlons des récentes déclarations du PDG de PlayStation lors dudit procès, dans lesquelles il a parlé de l’état du jeu en cloud et de l’importance qu’il prendra dans les années à venir. Plus précisément, Jim Ryan, le PDG de PlayStation, a indiqué que la situation actuelle de Sony avec le jeu en cloud n’est pas bonne, mais il a également indiqué que « la technologie en cloud deviendra un élément significatif de la façon dont les joueurs accèdent aux jeux entre 2025 et 2035« .

Évidemment, ces déclarations font référence à l’importance que cette forme de jeu prendra dans le secteur, mais elles parlent également de manière générale. Poursuivant avec les déclarations de Ryan, il a clairement indiqué que ce ne sera qu’en 2025, après les investissements importants qu’ils sont en train de réaliser, que la société japonaise sera prête à concurrencer sur le terrain du jeu en cloud, qui deviendra une forme de jeu significative.

D’autre part, étant donné que Microsoft a déjà son Xbox Cloud Gaming, il sera intéressant de voir comment Sony prévoit de rivaliser avec ceux de Redmond dans ce domaine, même si nous savons déjà que les Japonais envisagent d’inclure la possibilité de jouer à des jeux PS5 via le cloud, mais depuis la console elle-même et uniquement disponible pour les abonnés PS Plus Premium. Il est à supposer qu’avec le temps, ils finiront par apporter cette technologie aux appareils mobiles. De plus, nous ne pouvons pas non plus oublier que la PlayStation 5 aura probablement, cette année, une console portable dédiée au jeu en cloud pour la console de Sony, Project Q.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :