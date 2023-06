Meta souhaite transformer Facebook en une alternative à l’App Store, du moins dans l’UE

Meta a révélé avoir l’intention de transformer Facebook en une alternative à l’App Store d’Apple.

Meta veut que Facebook soit l’alternative à l’App Store

L’Union européenne a récemment approuvé l’Acte des marchés numériques, une loi antitrust qui obligera toutes les plateformes à permettre la distribution d’applications via d’autres boutiques en ligne. Ce changement représente un coup dur, en particulier pour Apple, étant donné que sous iOS, il n’est pas possible de télécharger en dehors de l’App Store et cela n’a jamais été l’intention d’Apple.

Une des entreprises les plus intéressées par ce nouveau scénario est Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook. Et Meta a confirmé ses plans de transformer Facebook en une alternative à l’App Store, du moins en Europe. C’est un avenir inédit qui se profile pour les utilisateurs d’Apple, car cela n’a jamais été vécu, du moins dans l’écosystème iOS, étant donné qu’il y a plus de liberté à cet égard sur macOS.

Comme le rapporte The Verge, un porte-parole de Meta a révélé que l’entreprise était « intéressée à aider les développeurs à distribuer leurs applications » via l’application Facebook. L’idée est de permettre aux utilisateurs de découvrir et télécharger des applications directement depuis Facebook, plutôt que d’avoir à ouvrir l’App Store sur iOS.

Cela ouvrirait un nouveau marché pour Meta, qui a été en difficulté depuis qu’Apple a introduit de nouvelles mesures pour compliquer le suivi des utilisateurs par les applications, comme la Transparence de suivi des apps qui permet aux utilisateurs de décider s’ils sont suivis ou non, ou le Rapport de confidentialité des apps, qui montre aux utilisateurs les données auxquelles accèdent leurs apps. Étant donné que la majeure partie des revenus de l’entreprise provient de la publicité, le modèle économique de Meta a été énormément impacté par ces mesures.

Actuellement, Facebook Ads permet aux annonceurs de promouvoir des applications, mais les utilisateurs doivent être redirigés vers les boutiques d’applications respectives pour chaque système d’exploitation. En proposant les applications directement depuis Facebook, Meta estime que plus de personnes les téléchargeront, ce qui serait bénéfique tant pour l’entreprise elle-même que pour les développeurs.

Il est prévu que la nouvelle loi entre en vigueur au printemps 2024. Une fois cela fait, Apple sera contrainte de permettre aux développeurs de distribuer leurs applications en dehors de l’App Store sur iOS. Cela indique également que les développeurs pourront créer leurs propres boutiques d’applications pour iPhone et iPad, ce que souhaite non seulement Meta, mais aussi Microsoft.

L’Acte des marchés numériques établit également que les entreprises ne peuvent pas obliger les développeurs à utiliser leurs propres systèmes de paiement, car Apple et Google l’exigent des développeurs qui distribuent des applications via l’App Store et Google Play.

Craig Federighi, vice-président senior du logiciel chez Apple, a récemment déclaré dans une interview qu’Apple se conformerait aux décisions de l’Union européenne et qu’ils travaillaient en étroite collaboration pour que cela n’ait pas un impact majeur sur les utilisateurs d’iOS.

