Le Google Pixel Fold a une édition limitée que tu ne pourras pas acheter

Ce Pixel Fold exclusif est livré dans une mallette en forme de valise de tourne-disque avec une montre Pixel et des écouteurs Pixel Buds Pro, une chaîne « It’s all G » de Simone I. Smith et une boîte vinyle avec 5 disques de 45 RPM.

Google vient de lancer une édition spéciale du Pixel Fold pour célébrer le 50e anniversaire de la naissance du hip-hop

Après une longue attente, les premières unités du Google Pixel Fold arrivent chez leurs acheteurs , mais les débuts du premier appareil pliable de la grande G ne se passent pas aussi paisiblement que prévu, car plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes avec l’écran interne du téléphone, qui, dans certains cas, ne fonctionne même plus.

Malgré ces problèmes, la société de Mountain View vient de lancer sur le marché une édition limitée du Google Pixel Fold pour commémorer les 50 ans de la vie du hip-hop , mais le problème, c’est que vous ne pourrez pas l’acheter.

Voici la version limitée du Pixel Fold créée pour célébrer le 50e anniversaire du hip-hop

Comme nous l’apprenons depuis Android Authority, le géant américain a voulu célébrer les 50 ans de la naissance du hip-hop , un style musical qui a vu le jour en 1973 avec DJ Kool Herc, en lançant une édition limitée du Pixel Fold .

Au total, Google a fabriqué 400 unités de cette version spéciale de son premier appareil pliable , mais aucune d’entre elles ne sera disponible à l’achat, car Google les offre à certains utilisateurs dans le cadre de son programme #GiftFromGoogle.

L’une des personnes chanceuses qui a reçu cette édition limitée du Google Pixel Fold est le vidéaste Courtney Hill, qui a partagé un tweet avec des images du téléphone .

Dans ces images, vous pouvez voir que cette version exclusive du Pixel Fold est dotée d’un design qui associe la couleur charbon classique de l’appareil avec une série de détails métalliques dorés situés sur les côtés de l’appareil et sur la barre de la caméra . En réalité, sur cette barre, Google a apposé un logo doré avec l’emblème Hip Hop 50 .

De plus, Courtney Hill a également partagé dans le tweet ci-dessus une vidéo du pack de présentation de ce Pixel Fold exclusif, qui nous montre que Google livre cet appareil dans une mallette en forme de valise de tourne-disque conçue par Victrola qui contient, en plus du téléphone pliable, une montre Pixel, des écouteurs Pixel Buds Pro, une chaîne avec la phrase « It’s all G » créée par Simone I. Smith et une boîte vinyle de Mass Appeal avec cinq disques de 45 RPM à l’intérieur .



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :