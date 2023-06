L’aperçu 22631.1972 de Windows 11 corrige les paramètres rétrogrades de la date et de l’heure

Microsoft publie une nouvelle version de Windows 11 pour le canal bêta. Les utilisateurs du canal bêta ont également eu droit à une grosse mise à jour bêta la semaine dernière, et cette semaine, il s’agit d’une petite mise à jour qui se concentre sur la correction de bugs. Si vous êtes un utilisateur Windows Insider du canal Beta, voici tout ce qu’il faut savoir sur la dernière version de Windows 11 Preview build 22631.1972 (KB5027295).

Le programme Insider permet aux utilisateurs de tester les nouvelles fonctionnalités et les changements avant qu’ils ne soient publiés dans la version stable pour le grand public. Dans le canal bêta, Microsoft publie deux versions différentes, et les utilisateurs du canal bêta peuvent obtenir l’une ou l’autre de ces versions. Les mises à jour du canal bêta de cette semaine sont disponibles dans Windows 11 build 22631.1972 et Windows 11 build 22621.1972.

Windows 11 Insider Preview build 22631.1972 est livré avec tous les changements et améliorations tandis que dans Windows 11 build 22621.1972 certaines corrections et améliorations sont moins nombreuses.

La dernière mise à jour du canal bêta de Windows 11 présente la version Windows App SDK de l’Explorateur de fichiers. Il passe de WinUI 2 à WinUI 3 et le reste est constitué de correctifs. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste officielle complète des changements.

Changements et améliorations de la version 22631.1972

[File Explorer]

Les Windows Insiders dans le canal Beta sur la Build 22631 ont maintenant un aperçu de la version Windows App SDK de l’Explorateur de fichiers. Les fonctionnalités de l’explorateur de fichiers restent inchangées, il passe simplement de l’utilisation de WinUI 2 à celle de WinUI 3.

Corrections dans la version 22631.1972

[Settings]

L’option « Masquer la date et l’heure dans la barre d’état système » du dernier vol ne devrait plus être inversée (on étant off, off étant on).

Corrections pour les DEUX Build 22621.1972 & ; Build 22631.1972

Nouveau ! Cette mise à jour améliore plusieurs polices de chinois simplifié et l’éditeur de solution d’entrée (IME) Microsoft Pinyin pour prendre en charge la norme GB18030-2022. Vous pouvez saisir et afficher des caractères de niveau de conformité 1 ou 2 en utilisant les ajouts aux polices Microsoft Yahei, Simsun et Dengxian. Cette mise à jour prend désormais en charge les extensions Unicode E et F dans la police Simsun Ext-B. Cela répond aux exigences du niveau 3.

Nouveau ! Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais vous authentifier dans les nuages Microsoft. Cette fonctionnalité permet également d’effectuer des contrôles d’accès conditionnel si nécessaire.

Nouveau ! Cette mise à jour améliore le partage d’un fichier local dans l’Explorateur de fichiers avec les contacts Microsoft Outlook. Vous avez désormais la possibilité de vous envoyer rapidement le fichier par courrier électronique. De plus, le chargement de vos contacts à partir d’Outlook est amélioré. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les fichiers stockés dans les dossiers Microsoft OneDrive. OneDrive dispose de sa propre fonctionnalité de partage.

Nouveau ! Cette mise à jour étend le déploiement du badge de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. Un compte Microsoft est ce qui relie Windows à vos applications Microsoft. Le compte sauvegarde toutes vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter que votre compte ne soit verrouillé. Cette fonction vous permet d’accéder rapidement aux notifications importantes liées à votre compte.

Nouveau ! Cette mise à jour ajoute de nombreuses fonctionnalités et améliorations à Microsoft Defender for Endpoint. Pour plus d’informations, voir Microsoft Defender for Endpoint.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte TextInputHost.exe. Il cesse de fonctionner.

Cette mise à jour corrige un problème affectant HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Dossiers du shell de l’utilisateur. Vous pouvez désormais définir et maintenir les autorisations par défaut correctes pour ce chemin de répertoire. Lorsque les autorisations sont incorrectes, le menu Démarrer, la recherche et l’authentification Azure Active Directory (Azure AD) échouent.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils qui utilisent Network Protector pour BitLocker. Le périphérique ne reprend pas son activité après avoir été suspendu.

Cette mise à jour corrige un problème affectant certaines applications qui utilisent IDBObjectStore. Elles ne fonctionnent pas en mode Microsoft Edge et IE.

Cette mise à jour corrige un problème affectant une tâche mensuelle programmée. Elle peut ne pas s’exécuter à temps si la prochaine occurrence a lieu au moment de l’heure d’été.

Cette mise à jour corrige un problème affectant Narrator. Il lit un état erroné lorsque vous annulez la sélection d’un bouton d’option que vous avez sélectionné.

Cette mise à jour permet aux comptes d’utilisateurs d’ouvrir un terminal Windows élevé. Cela ne fonctionne que s’ils utilisent un compte administrateur qui ne s’est pas connecté auparavant.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’explorateur de fichiers (explorer.exe). Il cesse de fonctionner.

Cette mise à jour corrige un problème affectant Narrator. Ce problème empêche Narrator de conserver votre mode d’analyse lorsque vous passez d’un navigateur à l’autre.

Cette mise à jour corrige un problème affectant certaines applications. Elle cesse de fonctionner lorsqu’elle tente de scanner un code-barres.

Cette mise à jour corrige un problème affectant les notifications push de Microsoft Intune. Le problème empêche les appareils qui ont moins de 3,5 Go de RAM de les recevoir.

Cette mise à jour corrige un problème affectant Teams. Ce problème empêche Teams de vous avertir des appels ou des messages manqués.

Cette mise à jour corrige un problème affectant les fenêtres de l’Explorateur de fichiers. Elles apparaissent inopinément au premier plan.

Cette mise à jour concerne le traitement de l’événement Active Directory ID 1644. Il accepte désormais les événements d’une longueur supérieure à 64 Ko. Cette modification tronque les requêtes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) contenues dans l’événement 1644 à 20000 caractères par défaut. Vous pouvez configurer la valeur 20K à l’aide de la clé de registre « DEFAULT_DB_EXPENSIVE_SEARCH_FILTER_MAX_LOGGING_LENGTH_IN_CHARS ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les utilisateurs d’Azure Virtual Desktop et de Windows 365. Il se peut que vous ne voyiez pas le bon emplacement pour une session Remote Desktop dans votre machine virtuelle ou votre PC Cloud.

Cette mise à jour affecte la fiabilité de Windows. Elle s’améliore après la mise à jour du système d’exploitation.

Cette mise à jour résout un problème affectant certains écouteurs. Ils cessent de diffuser de la musique en continu.

Cette mise à jour résout un problème affectant les fichiers .msi. Une mise à jour mineure n’est pas installée. Cela se produit lorsque vous utilisez le fournisseur de services de configuration (CSP) EnterpriseDesktopAppManagement pour distribuer le fichier .msi.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un pilote tib.sys. Il ne se charge pas. Cela se produit lorsque l’option HyperVisor-protected Code Integrity (HVCI) est activée.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier à l’écran. Ce problème empêche le clavier de s’ouvrir après le verrouillage de la machine.

Cette mise à jour corrige un problème affectant msftconnecttext.net. Ce site reçoit un trafic HTTP excessif.

Cette mise à jour corrige un problème qui peut affecter votre ordinateur lorsque vous jouez à un jeu. Des erreurs de détection et de récupération du délai d’attente (TDR) peuvent se produire.

Cette mise à jour corrige un problème affectant les personnes qui activent l’option de compte « Smart Card is Required for Interactive Logon » (La carte à puce est requise pour la connexion interactive). Lorsque l’option RC4 est désactivée, vous ne pouvez pas vous authentifier auprès des fermes de services de bureau à distance. Le message d’erreur est le suivant : « Une erreur d’authentification s’est produite. Le type de chiffrement demandé n’est pas pris en charge par le KDC. »

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la section Recommandé du menu Démarrer. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier local, celui-ci ne se comporte pas comme prévu.

Cette mise à jour concerne le gestionnaire de fenêtres du bureau (DWM). Elle améliore sa fiabilité.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte tous les paramètres du registre sous les chemins d’accès des stratégies. Ils peuvent être supprimés. Cela se produit lorsque vous ne renommez pas le fichier de stratégie utilisateur temporaire local pendant le traitement de la stratégie de groupe.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service Spooler. Il cesse de fonctionner. Ce problème survient lorsque vous imprimez en utilisant un certain espace de travail.

Cette mise à jour résout un problème affectant certaines applications. Dans certains cas, un scintillement vidéo se produit.

Cette mise à jour corrige un problème affectant l’Explorateur de fichiers. Il peut cesser de répondre indéfiniment. Cela se produit lorsque vous essayez d’afficher les autorisations d’accès effectives pour les fichiers dans l’explorateur de fichiers.

Si vous avez rejoint le canal bêta du programme Windows Insider, vous recevrez la dernière version préliminaire sur votre appareil. Oui, vous pouvez recevoir n’importe laquelle des deux versions. Si vous recevez la version 22621.1972, dont les fonctionnalités sont désactivées par défaut, vous aurez la possibilité d’effectuer une mise à jour vers l’autre version principale. Pour vérifier les mises à jour, allez dans Paramètres > ; Windows Update.

