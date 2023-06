Ces deux Samsung Galaxy A de plus de trois ans reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juin arrive sur les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A41 du Kazakhstan avec les versions de firmware A315FXXS3DWF1 et A415FXXS4DWF1 respectivement.

Le Samsung Galaxy A41 dans trois de ses couleurs disponibles

Lorsque nous approchons de la fin du mois de juin, Samsung continue de mettre à jour davantage de téléphones de son catalogue avec le dernier correctif de sécurité d’Android, correspondant au mois de juin 2023 et, à ce jour, près d’une quarantaine de terminaux de la marque ont reçu la dernière mise à jour d’Android.

Ainsi, après avoir publié la mise à jour d’Android de juin sur les Galaxy M33 5G, le géant coréen a commencé à la déployer également sur deux Galaxy A qui ont plus de trois ans d’ancienneté, les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A41.

Les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A41 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de juin

Comme nous le confirme le site spécialisé SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour d’Android de juin 2023 sur les Samsung Galaxy A31 et Galaxy A41 du Kazakhstan et on s’attend à ce qu’elle arrive dans le reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour logicielle est en cours de déploiement sur les Galaxy A31 et Galaxy A41 du pays asiatique avec les versions de firmware A315FXXS3DWF1 et A415FXXS4DWF1 respectivement.

Dans les deux cas, ce nouveau micrologiciel inclut le correctif de sécurité du mois de juin 2023, qui corrige un total de 64 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, résout un certain nombre d’erreurs de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des smartphones.

Une fois cette mise à jour disponible à l’échelle mondiale, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en accédant à la section Mise à jour du logiciel, que vous pouvez trouver dans le menu des Paramètres de votre Galaxy.

Dans le cas où c’est le cas, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy A31 ou Galaxy A41 avec le dernier correctif de sécurité d’Android.

