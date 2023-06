Windows Copilot Preview est maintenant disponible sur Dev Channel avec le numéro de build 23493

Le mois dernier, lors de la conférence annuelle Build, Microsoft a présenté Windows Copilot pour Windows 11. Bien qu’il soit déjà disponible pour les utilisateurs de Windows 11 Insider Preview Build 23481 ou plus récent avec ViveTool. Aujourd’hui, Microsoft déploie officiellement l’aperçu Windows Copilot pour les utilisateurs sur le canal développeur avec le numéro de build 23493.

Si vous êtes un développeur testeur du programme Windows Insider Preview, votre PC recevra la nouvelle mise à jour avec le numéro de build de Windows 11 Insider Preview Build 23493.1000 (rs_prerelease). Tout comme pour les mises à jour d’aperçu, vous pouvez rapidement mettre à jour votre système vers la nouvelle version et essayer l’aperçu Copilot ainsi que d’autres fonctionnalités.

La prévisualisation de Windows Copilot n’est pas le seul changement à venir avec Windows Copilot. d’aujourd’hui. Cette mise à jour apporte la toute nouvelle page d’accueil de l’application Paramètres, une meilleure prise en charge de la restauration des applications, un nouveau mélangeur de volume désormais disponible dans les Paramètres rapides, des voix naturelles Narrateur en japonais et en anglais (Great British), et bien plus encore.

L’aperçu de Windows Copilot est la principale attraction de la mise à jour d’aujourd’hui. Microsoft a déclaré : « Ce premier aperçu se concentre sur notre expérience d’interface utilisateur intégrée, avec des fonctionnalités supplémentaires à venir dans les prochains aperçus. Pour utiliser Copilot dans ce vol, vous devez avoir Windows Build 23493 ou plus dans le canal Dev, et Microsoft Edge version 115.0.1901.150 ou plus. »

Pour commencer, cliquez simplement sur le nouveau bouton de la barre des tâches (ou WIN + C) pour lancer Windows Copilot. Windows Copilot utilisera le même compte Microsoft (MSA) ou Azure Active Directory (AAD) que celui utilisé pour se connecter à Windows.

En ce qui concerne la nouvelle application Paramètres, la page d’accueil comporte un certain nombre de raccourcis, notamment pour les recommandations, le stockage dans le nuage, la récupération des comptes, la personnalisation, la Xbox, Microsoft 365, etc.

Voici la liste des améliorations apportées par la version d’aujourd’hui.

Windows 11 Insider Preview Build 23493 – Changements et améliorations

Général De nouvelles fonctionnalités pour atténuer les modifications non demandées des paramètres par défaut de l’application, telles que mentionnées dans ce billet de blog, sont incluses dans cette version.

Barre des tâches & ; Zone de notification La mise à jour de l’API pour l’épinglage, telle que mentionnée dans ce billet de blog, est maintenant incluse dans cette version pour la prévisualisation.

Mises en page instantanées Nous sommes en train de tester des suggestions dans les dispositions instantanées qui vous permettent de réunir instantanément plusieurs fenêtres d’applications. Lorsque vous survolez le bouton Minimiser ou Maximiser d’une application (ou WIN + Z) pour lancer la boîte de disposition, vous verrez des icônes d’application affichées dans différentes options de disposition pour vous aider à recommander la meilleure option de disposition qui fonctionne le mieux. Cette expérience commence à être déployée, de sorte que tous les Windows Insiders du canal Dev ne la verront pas tout de suite.

Explorateur de fichiers Nous avons travaillé à l’amélioration des performances de la fonctionnalité d’archivage lors de la compression sous Windows.



Windows 11 Insider Preview Build 23493 – Corrections

Général Correction d’un problème sous-jacent qui provoquait des plantages d’explorer.exe lors de diverses opérations dans les deux dernières versions, y compris lors de la désinstallation d’applications.

Lecteur de développement Correction d’un problème où les liens symboliques pouvaient ne pas fonctionner correctement lors de l’utilisation de Dev Drive.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème où le nombre affiché pour les fichiers sélectionnés dans le panneau de détails pouvait être extrêmement élevé. Nous avons corrigé les problèmes suivants pour les Insiders avec le volet de détails modernisé de l’Explorateur de fichiers : Correction d’un problème où le volet de détails clignotait en blanc en mode sombre lors de la navigation ou du redimensionnement de la fenêtre de l’Explorateur de fichiers. Nous avons corrigé les problèmes suivants pour les Insiders avec la barre d’adresse modernisée dans l’Explorateur de fichiers : Correction d’un problème où la touche de suppression ne fonctionnait parfois pas dans l’Explorateur de fichiers (y compris lors de l’exécution de Maj + Suppr). Nous avons corrigé les problèmes suivants pour les utilisateurs Insiders disposant de l’Explorateur de fichiers Home modernisé : Les icônes de type de fichier étaient affichées à la place des vignettes de fichier dans la section « Recommandé » (applicable aux utilisateurs Enterprise). Les Insiders connectés avec un compte AAD et essayant de naviguer dans la section Recommandé de l’Explorateur de fichiers Home avec la touche tabulation du clavier ont pu subir un plantage d’explorer.exe. Lors de la navigation d’un autre groupe vers la section Recommandé à l’aide d’un clavier, le focus n’apparaissait pas sur l’en-tête du groupe ou sur les fichiers de manière appropriée.

Barre des tâches & ; Zone de notification Correction de plusieurs plantages d’explorer.exe qui avaient un impact sur la fiabilité de la barre des tâches. Correction d’un problème lors de l’utilisation de la barre des tâches non combinée qui entraînait la perte du focus lorsque l’on passait des aperçus de la barre des tâches aux icônes de la barre des tâches.

Recherche dans la barre des tâches Correction d’un problème affectant la fiabilité de la recherche pour certains Insiders au cours des deux derniers vols.

Gestionnaire des tâches Correction d’un problème où il n’était pas possible de déplacer la fenêtre du Gestionnaire des tâches avec le toucher ou le stylo.

Éclairage dynamique Correction d’un problème où les icônes des appareils n’apparaissaient pas sur les cartes des appareils dans les Paramètres.

Windows Ink Correction d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas utiliser l’écriture manuscrite pour effacer du texte dans Microsoft Edge.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal dev du programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version preview sur votre système. Vous pouvez vérifier la présence de la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > ; Windows Update > ; Vérifier les mises à jour.

