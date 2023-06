OnePlus Fold fourni avec un écran interne de 7,8″ et une batterie de 4 800 mAh

OnePlus se prépare à faire son entrée dans le segment pliable et le OnePlus Fold sera leur première étape dans la catégorie. Avant sa sortie, quelques rendus 3D ont été créés par @OnLeaks. Ces rendus sont basés sur tous les détails disponibles pour le OnePlus Fold. Ils fournissent également des informations sur le hardware, comme le chipset et les caméras utilisées dans ce nouvel appareil pliable.

OnePlus Fold – Conception, appareil photo et autres caractéristiques

Le nouveau Oneplus Fold sera doté d’un écran interne de 7,8 pouces. C’est un écran AMOLED de 1900 x 2100 pixels et c’est du genre LTPO. L’écran externe mesure 6,3 pouces et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran externe sera également un panneau AMOLED mais devrait ignorer la technologie LTPO. Quel est le problème avec la technologie LTPO ? Eh bien, cela permet au panneau d’ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement en fonction de ce qui est affiché à l’écran.

Le OnePlus Fold sera doté du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et apportera jusqu’à 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne. Les caractéristiques correspondent à celles du OnePlus 11 (le dernier produit phare de la marque). L’appareil pliable comprendra également une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 67 W. Les deux sont assez bons pour un appareil avec un design pliable.

En termes d’optique, le OnePlus Fold comprendra une configuration à trois caméras, probablement avec un réglage Hasselblad. Le module principal est un capteur Sony IMX890 de 48 MP. Il y aura également un module ultra large de 48 MP et un téléobjectif de 64 MP. Il y aura deux tireurs selfie – Un 32 MP pour le panneau de couverture et un autre 20 MP pour l’écran intérieur.

Le OnePlus Fold exécutera OxygenOS 13.1 qui est basé sur le logiciel Android 13. Il apportera également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et le curseur d’alerte préféré des fans (une fonctionnalité unique qui est unique à OnePlus parmi les OEM Android).

Un nouveau concurrent au potentiel énorme

Selon la fuite, le OnePlus Fold arrivera en août à New York. Le lancement exact n’a pas encore été révélé, mais le téléphone devrait être un concurrent sérieux du Galaxy Z Fold5 qui sera lancé la dernière semaine de juillet.

Compte tenu de l’ensemble impressionnant de caractéristiques phares équipées dans le OnePlus Fold, cela mettra une menace pour le domaine de Samsung sur la scène pliable mondiale. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en réalité un adversaire direct du Galaxy Z Flip5. L’appareil de Samsung est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy légèrement overclocké. De plus, la disponibilité de OnePlus Fold aux États-Unis est un autre point qui peut jouer en faveur de OnePlus. Après tout, les consommateurs qui ne sont pas intéressés par Samsung pliable ou le Pixel Fold auront une autre option à considérer. OnePlus aura une entrée tardive dans le segment pliable, mais compte tenu des caractéristiques et de la disponibilité, il pourrait bientôt devenir l’un des appareils les plus pertinents de la catégorie.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine