Xiaomi vient de lancer ce vélo d’appartement qui promet d’être une bombe

Présenté il y a quelques semaines seulement en Chine par le biais d’une campagne de financement participatif, Xiaomi a maintenant officiellement lancé sur le marché son nouveau vélo d’intérieur, qui devient ainsi un objet de désir pour tous ceux d’entre nous qui aiment s’entraîner dans le confort de notre propre maison, en bénéficiant également de nombreuses fonctionnalités incluses dans ce MIJIA Electric Exercise Bike qui est déjà disponible dans son pays d’origine.

Il ne s’agit pas de la première incursion de Xiaomi dans les machines de fitness, car nous avons déjà vu par le passé d’autres options beaucoup plus coûteuses, mais c’est le vélo d’intérieur le plus intéressant en termes de rapport qualité/prix que le fabricant basé à Haidian, Pékin, nous a présenté ces derniers temps.

Comme nous l’ont raconté les amis de GizmoChina, maintenant qu’il est disponible commercialement et sans campagnes de financement participatif, son prix a légèrement augmenté, et il coûte 1 999 yuans sur son marché d’origine, ce qui équivaut à environ 253 euros en Europe, un prix très attractif mais qui augmentera certainement si Xiaomi décide de le sortir de Chine.

En ce qui concerne son design, ce vélo est comme tout ce qui concerne Xiaomi, simple et fonctionnel, avec des tons de blanc et de gris très neutres qui nous permettront de l’intégrer facilement dans notre maison, même si nous le plaçons dans le salon face à la télévision pour profiter de nos séries préférées tout en faisant de l’exercice.

Il y a quelques détails en rouge ou en orange, également de l’ADN de Xiaomi, avec une selle ajustable et un guidon réglable en hauteur et en profondeur qui facilitera un ajustement parfait à notre physionomie.

Ses dimensions sont de 109 x 89 x 51 centimètres, et son poids atteint 39,5 kilogrammes, donc vous connaissez déjà l’espace nécessaire pour l’installer chez vous.

En ce qui concerne le sport lui-même, il dispose de jusqu’à 32 modes d’activité différents, ainsi que d’une connectivité Wi-Fi et d’un support pour les cours en ligne via l’application santé de Xiaomi, avec une intégration complète dans l’écosystème Mi Home.

En réalité, il peut être connecté aux autres appareils connectés, au point que l’on peut configurer des scènes qui activent automatiquement la climatisation pendant que nous l’utilisons, par exemple, ou allumer le chauffage/le chauffe-eau pour prendre une douche par la suite.

Il possède un écran de contrôle intégré situé sur une console attachée au guidon, où nous pourrons vérifier en temps réel nos données d’entraînement : distances parcourues, calories brûlées, cadence, etc…

C’est probablement le vélo de spinning le plus technologique et le mieux équilibré en termes de prix et de performances, capable de récupérer l’énergie cinétique et de l’utiliser pour charger nos gadgets pendant que nous pédalons.