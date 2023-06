Si tu aimes l’horreur et jouer avec des amis, Steam a une offre gratuite et idéale pour toi.

Home Sweet Home: Online est le nouveau jeu multijoueur que vous pouvez télécharger gratuitement sur Steam.

Nous le disons souvent ces derniers temps et ce n’est pas pour rien, Steam est une source inépuisable de jeux gratuits et d’offres en tout genre. En réalité, nous vous avons récemment proposé plusieurs réductions intéressantes, comme celle-ci sur Blasphemous, et une liste de jeux gratuits que vous pouvez trouver sur la boutique de Valve. Cette fois-ci, comme vous l’aurez déjà deviné, nous vous proposons une autre proposition gratuite avec laquelle vous pourrez jouer avec vos amis qui ont l’habitude de le faire sur PC.

Pour être précis, nous vous proposons un jeu d’horreur et de survie, et en plus gratuit, avec lequel vous pourrez profiter de moments terrifiants avec des amis, car c’est aussi une proposition multijoueur. Le titre en question est Home Sweet Home: Online, qui est la nouvelle livraison de la saga d’horreur du même nom qui arrive maintenant sur Steam, et qui le fait avec cette composante multijoueur que nous avons déjà mentionnée et qui peut être très favorable si vous voulez l’avoir dans votre bibliothèque Steam.

Dans Home Sweet Home: Online, nous nous aventurerons dans un jeu multijoueur en équipe de 4 contre 4 où les membres de chaque équipe doivent collaborer pour accomplir un rituel et invoquer l’Âme du Gardien qui transforme l’un d’entre eux en monstre pour poursuivre les joueurs de l’équipe adverse, bien que les coéquipiers de ce monstre doivent également essayer de le maintenir en vie. Par conséquent, l’équipe qui a le plus d’Âmes de Gardien dans le délai imparti remportera la partie. Attention, car en cas d’égalité, l’équipe qui parvient à éliminer l’un des utilisateurs de l’équipe adverse avant l’autre remportera la victoire.

« Bienvenue à Niwarn dans sa forme la plus complète, des créateurs de la série Home Sweet Home, prêt à faire l’expérience de ce que indique être un visiteur excitant. Faites l’expérience de la collision entre les deux grandes forces à Niwarn en tant que proie et prédateur en même temps », indiquent-ils dans la description officielle du jeu sur Steam. Sans aucun doute, Home Sweet Home: Online peut rappeler à bien des égards Dead by Daylight, en gardant ses distances, donc si vous connaissez la proposition de Behaviour Interactive, ce nouveau jeu gratuit attirera sûrement votre attention.

