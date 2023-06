Date de sortie d’iOS 17 ? Voici quand vous pouvez vous attendre à la version bêta publique et à la version officielle.

Apple a lancé la version bêta pour développeurs d’iOS 17 lors de la conférence WWDC et la première version bêta publique est sur le point d’être lancée. Que vous souhaitiez tester la version bêta publique ou que vous soyez curieux de connaître le lancement officiel, suivez les informations suivantes pour connaître la date de sortie d’iOS 17.

Apple a dévoilé sa nouvelle version majeure d’iOS lors de la conférence WWDC et a lancé la première version bêta pour les développeurs quelques heures plus tard.

iOS 17 comprend des mises à jour et des changements pour l’iPhone, comme le nouveau mode d’affichage intelligent StandBy, de nouvelles fonctionnalités de Messages, la messagerie vocale en direct, des affiches de contact, de nouvelles fonctionnalités de santé, et bien d’autres choses encore.

Pour la première fois, Apple a également rendu la version bêta pour développeurs gratuite pour tous ceux qui se connectent à son site Apple Developer avec un identifiant Apple.

iOS 17 bêta développeur – publiée le 5 juin lors de la WWDC iOS 17 bêta publique – attendue début juillet Version publique d’iOS 17 – attendue en septembre

Date de sortie d’iOS 17 : bêta développeur

Comme indiqué plus haut, Apple a publié la première version bêta développeur d’iOS 17 le 5 juin lors de la WWDC. Nous en sommes actuellement à la deuxième bêta développeur d’iOS 17. Dans l’ensemble, les deux premières versions bêta pour développeurs ont été assez stables.

Date de sortie d’iOS 17 : bêta publique

Lors de la keynote WWDC, Apple a annoncé que la version bêta publique d’iOS 17 serait disponible en juillet.

Voici un aperçu des premières versions bêta publiques de ces dernières années :

La semaine prochaine, le mardi 4 juillet étant férié et de nombreux employés d’Apple étant susceptibles de prendre des congés, il serait plus logique qu’Apple publie la première version bêta publique d’iOS 17 (en même temps que la troisième version bêta de développement). au cours de la deuxième semaine de juillet.

Cependant, il est toujours possible qu’Apple le lance au cours de la première semaine de juillet.

Communiqué de presse officiel

Il est probable que iOS 17 sortira entre la mi-septembre et la fin septembre à moins qu’Apple ne change les choses

à moins qu’Apple ne change les choses Si Apple organise son événement iPhone 15 dans la semaine du 11 septembre, le nouvel iOS pourrait être officiellement lancé dans la semaine du 18 septembre.

Voici un aperçu des quatre dernières années de lancement d’iOS :

iOS 16 : 16 septembre 2022 (après l’événement du 7 septembre)

iOS 15 : 20 septembre 2021 (après l’événement du 14 septembre)

iOS 14 : 16 septembre 2020 (après l’événement du 15 septembre)

iOS 13 : 19 septembre 2019 (après l’événement du 10 septembre)

Quand iOS 17 sortira-t-il ? – résumé

Avec la possibilité de s’inscrire et d’installer les bêtas iOS directement dans les réglages de l’iPhone sur iOS 16.4 et les versions ultérieures, il est plus facile que jamais de tester le nouveau système d’exploitation cet été.

Prévoyez-vous d’exécuter la prochaine version bêta ou attendrez-vous la version publique finalisée ? Partagez vos impressions sur nos réseaux sociaux !

