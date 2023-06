Caractéristiques de l’iPadOS 17, appareils pris en charge, feuille de route, et plus encore

Apple s’apprête à apporter une amélioration majeure à l’écran de verrouillage et à l’écran d’accueil de l’iPad. Le titan de la technologie a dévoilé le prochain système d’exploitation – iPadOS 17 – lors de sa conférence annuelle des développeurs au début du mois. La prochaine version de l’iPadOS apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment des changements visuels, des améliorations au niveau du système, et bien plus encore.

Si vous êtes un utilisateur d’iPad et que vous souhaitez en savoir plus sur l’iPadOS 17, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’iPadOS 17, y compris les fonctionnalités, les appareils pris en charge, la feuille de route et bien plus encore.

Appareils pris en charge par l’iPadOS 17

L’iPadOS 17 représente une mise à jour logicielle importante pour les iPad, et Apple a modifié les critères d’éligibilité pour la mise à jour de cette année. Il est important de souligner que l’iPadOS 17 n’est pas disponible pour certains modèles, notamment l’iPad Pro de première génération, et peut-être d’autres.

Voici la liste complète des Apple Watches compatibles avec l’iPadOS 17 :

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 11 pouces (1ère génération et ultérieures)

iPad Air (3ème génération et ultérieures)

iPad (6ème génération et plus)

iPad mini (5ème génération et ultérieures)

Apple a présenté pour la première fois l’iPadOS 17 lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC 23. Juste après l’annonce, le nouveau logiciel a été mis à la disposition des développeurs à des fins de test. Si vous êtes développeur ou si vous souhaitez simplement tester les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez télécharger la mise à jour bêta développeur sur votre iPad.

Remarque : les versions bêta pour développeurs ne sont pas conçues pour une utilisation quotidienne, je vous recommande d’attendre au moins la version bêta publique.

Le titan de la technologie a déjà publié deux versions bêta de l’iPadOS 17. En ce qui concerne la disponibilité de la version bêta publique, elle sera publiée au début du mois prochain. La version bêta publique sera plus stable pour une utilisation quotidienne, vous pouvez donc attendre quelques jours.

En ce qui concerne la version publique, l’iPadOS 17 sera disponible plus tard dans l’automne. Comme chaque année, Apple communiquera les dates de sortie lors de son prochain événement de lancement de l’iPhone.

Caractéristiques de l’iPadOS 17

L’iPadOS 17 apporte une toute nouvelle façon de personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPad. Par ailleurs, il y a des widgets interactifs, une meilleure compatibilité pour les PDF, une mise à jour de l’application Messages, de nouveaux fonds d’écran, des widgets pour l’écran d’accueil, des améliorations pour le gestionnaire de scène, la prise en charge des activités en direct, et bien d’autres choses encore.

Modifications de l’écran de verrouillage

Les célèbres fonctions de personnalisation de l’écran de verrouillage de l’iPhone sont désormais également disponibles pour l’iPad. Les nouveaux outils de personnalisation permettent aux utilisateurs d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage (en mode paysage), de modifier la police et la couleur de l’horloge, de styliser l’arrière-plan à partir de la galerie de fonds d’écran, de définir une photo dynamique en direct, de choisir des photos dans la bibliothèque personnelle et de les mélanger tout au long de la journée, de créer un fond d’écran unique avec des emojis et des combinaisons de couleurs, et bien d’autres choses encore.

Avec l’iPadOS 17, Apple apporte une grande liste de fonds d’écran sympas à l’iPad, y compris les nouveaux fonds d’écran Kaléidoscope et Astronomie optimisés pour le grand écran, le fond d’écran de l’iPad de première génération, et les fonds d’écran Hello sont également disponibles dans la galerie de fonds d’écran. Nous avons déjà partagé les fonds d’écran par défaut de l’iPadOS 17, vous pouvez les consulter ici.

L’écran de verrouillage prend désormais en charge les widgets qui ne sont visibles qu’en mode paysage. iPadOS 17 prend également en charge les activités en direct, ce qui vous permet de garder un œil sur le score d’un match en direct, de suivre les livraisons de colis, les horaires de vol, et bien plus encore.

Modifications des widgets pour l’écran d’accueil

À l’instar d’iOS 17, vous pouvez désormais interagir avec les widgets compatibles sur l’écran d’accueil. Actuellement, vous pouvez interagir avec les widgets Apple standard, comme allumer les lumières à partir du widget Accueil, jouer une chanson à partir du widget Musique, etc. Cette fonctionnalité sera étendue aux widgets tiers dans les prochains jours.

Une toute nouvelle expérience PDF

Si vous utilisez l’iPad pour des raisons de productivité et que vous travaillez plus particulièrement avec des PDF, vous serez heureux d’apprendre que l’iPadOS 17 vous permet de saisir facilement des informations dans les PDF. Le système d’exploitation identifiera automatiquement les champs dans les PDF afin que les utilisateurs puissent facilement remplir ou modifier des détails tels que le nom, l’adresse, l’e-mail, le contact, etc.

La nouvelle expérience PDF est également disponible pour l’application Notes sur iPadOS 17. Les utilisateurs peuvent facilement organiser, lire, annoter et collaborer sur des PDF. Vous pouvez également annoter des PDF et des documents numérisés directement dans la note.

À l’instar d’iOS 17, l’application Messages sur iPadOS se dote d’un certain nombre d’outils utiles, notamment la nouvelle interface utilisateur, la nouvelle expérience des stickers, les stickers en direct, l’option de transcription des messages audio, l’option avec vous, etc.

L’iPadOS 17 permet aux utilisateurs de créer des stickers directement à partir d’images. Les stickers sont désormais disponibles partout où il est possible d’utiliser des emojis. Il dispose d’un tiroir à stickers qui affiche tous les stickers, emojis et memojis en un seul endroit et est synchronisé avec iCloud, ce qui indique que les stickers sont accessibles à partir de différents appareils avec le même compte.

Améliorations du Stage Manager

Le Stage Manager vous permet désormais de positionner ou de redimensionner les fenêtres de manière plus souple. Initialement, il était limité à quelques tailles prédéfinies, mais vous pouvez maintenant le redimensionner dans plus de tailles qu’auparavant. Par ailleurs, le Stage Manager prend désormais en charge les caméras intégrées et les écrans externes.

Nouvelle application santé

La toute nouvelle application Santé est désormais disponible pour l’iPad. Vous pouvez garder un œil sur vos données de santé, grâce au design optimisé pour l’écran de l’iPad, la page des favoris a un nouveau look. Les utilisateurs de l’iPad peuvent également rester à jour avec leurs médicaments, utiliser le suivi du cycle, et aussi se connecter à d’autres données de santé.

Autres changements

FaceTime : Vous pouvez enregistrer un message et l’envoyer à l’utilisateur lorsque celui-ci est hors ligne. Vous pouvez également réagir avec vos mains et l’utiliser avec l’Apple TV.

Améliorations du navigateur Safari : Safari reçoit des profils, qui permettent aux utilisateurs de garder la navigation séparée entre le travail et la vie privée. La navigation privée reçoit une couche de sécurité supplémentaire, elle demandera désormais aux utilisateurs de se déverrouiller avec Face ID ou Touch ID.

Freeform : L’application Freeform se dote d’un certain nombre de nouveaux outils de dessin.

Clavier : Apple modifie le clavier et apporte des améliorations à l’autocorrection, ce qui permet aux utilisateurs de saisir du texte plus rapidement et plus facilement que jamais.

Siri : Vous pouvez désormais activer Siri en disant simplement Siri.

Cartes : Vous pouvez télécharger et stocker des cartes hors ligne sur votre iPad et votre iPhone.

iPadOS 17 Beta

Dès à présent, les développeurs peuvent tester l’iPadOS 17 et l’entreprise a déjà publié deux versions bêta. La version bêta publique devrait être disponible dans les deux prochaines semaines. Enfin, la version publique sera disponible en septembre. Si vous souhaitez installer iPadOS 17 beta sur votre iPad pour tester ses fonctionnalités, vous pouvez utiliser notre guide dédié pour obtenir iPadOS 17 sur votre iPad facilement et gratuitement.

