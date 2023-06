Le téléphone pliable que vous voulez est celui-ci : minimaliste et simplement impressionnant.

Le concept s’appelle ‘0/1 Phone’ et a été conçu en Italie avec de si bonnes idées que nous aimerions le voir se concrétiser.

Il s’appelle ‘0/1 Phone’, c’est l’œuvre d’un designer italien et à l’extérieur, il utilise de l’encre électronique.

Le marché attend une invasion de smartphones pliables dans les années à venir, et bien que tous les fabricants aient exploré au départ des formats et des designs très curieux, il est vrai que tous ont fini par converger vers les clapet, les plus vendus dans le monde entier, et les livres portables, plus orientés vers les affaires. En langage Samsung, qui est celui qui a le plus misé sur les pliables, il s’agit respectivement des Flip et des Fold.

Aujourd’hui, nous vous présentons un autre smartphone de type Flip, mais pas n’importe lequel car il n’y a aucun fabricant impliqué, mais plutôt un designer italien enthousiaste qui a imaginé ce ‘0/1 Phone’ avec toutes les caractéristiques qu’il souhaiterait avoir sur un smartphone de ce type, en commençant par un écran externe en encre électronique qui économisera considérablement la batterie.

Le design est très épuré, très minimaliste, avec des lignes carrées et des arêtes marquées, bien que la taille soit maniable surtout lorsqu’il est fermé, avec un côté réservé à un énorme écran externe occupant pratiquement toute la surface, mais qui a été conçu pour maximiser l’économie de batterie grâce à la technologie e-Ink, plus que suffisant pour l’utilisation prévue de ce panneau secondaire.

« Less is more », semble vouloir nous dire le ‘0/1 Phone’, qui réserve l’autre côté externe pour intégrer un module photographique avec deux caméras bien mieux placé que sur les smartphones de type Flip vus jusqu’à présent.

Le concept comprend également des fonctionnalités qui nous aident à équilibrer la vie numérique, en passant parfaitement entre les deux modes d’utilisation : un mode simple, lorsque le téléphone est fermé, pour les communications de base et les diverses notifications ; tandis que lorsqu’il est ouvert, il se révèle être un smartphone haut de gamme avec toutes les fonctionnalités que nous attendons, grâce à un écran OLED flexible.

Le ‘0/1 Phone’ est un smartphone très beau qui navigue parfaitement entre deux mondes : un mode simple, avec une autonomie et un confort maximaux ; et un autre avec toute la puissance et la fonctionnalité d’un smartphone haut de gamme.

En ce qui concerne les caractéristiques, le designer a pensé qu’ un écran avec une résolution FHD+ (2 640 x 1 080 pixels) serait suffisant pour garantir la meilleure expérience, tandis que le matériel serait performant et la batterie serait optimisée grâce aux deux expériences, l’immersion avec toutes les fonctions ou la version simplifiée et plus austère lorsque nous fermons le téléphone et utilisons son écran e-Ink.

L’enveloppe du téléphone serait en cuir synthétique, très à la mode maintenant, tandis que nous laisserions de la place pour la personnalisation avec une étiquette tissée en nylon qui donnerait une touche spéciale au design minimaliste du téléphone.

Nous ne sommes pas susceptibles de voir quelque chose de similaire dans les prochains mois, car aucun fabricant n’a divulgué de données sur un smartphone pliable de ce type, mais il est indéniable que le concept de ce designer italien correspondrait beaucoup à ce que nous voudrions avoir dans un Flip aujourd’hui : simplicité, confort et autonomie maximale lorsque nous le gardons fermé ; puissance et fonctionnalité lorsque nous l’ouvrons.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :