POCO Launcher 4.0 Disponible Pour Mise à Jour – V4.39.7 APK [Mis à jour : 29 juin 2023]

Le POCO Launcher était très apprécié des utilisateurs pour son interface simple et efficace. Cependant, il semble qu’il soit de retour et meilleur que jamais. La nouvelle mise à jour comprend plusieurs fonctionnalités demandées par les utilisateurs, telles qu’une fonction de recherche améliorée et la prise en charge de plus de langues.

Avec la nouvelle mise à jour 4.0, vous obtiendrez de nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment des animations d’écran d’accueil mises à jour, des animations de tiroir d’applications et la prise en charge des icônes supprimées. Cette version du POCO Launcher ne peut pas être installée sur d’autres téléphones. Ces mises à jour seront exclusives aux appareils POCO. Vous ne pouvez pas obtenir cette mise à jour si vous utilisez le POCO Launcher sur d’autres téléphones.

Mise à jour de juin 2023 du POCO Launcher 4.0 [29 juin 2023]

Le POCO Launcher continue de s’améliorer avec de nouvelles mises à jour. La mise à jour de juin du POCO Launcher a enfin été publiée. Voici le journal des modifications de la mise à jour de juin du POCO Launcher.

Correction des bugs et amélioration des performances.

Version du lanceur mise à jour de 4.39.7.6055-04271116 à V4.39.7.6141-06021747

Cliquez ici pour obtenir la dernière version du POCO Launcher V4.39.7.6141-06021747

Mise à jour de juin 2023 du POCO Launcher 4.0 [19 juin 2023]

Version du lanceur mise à jour de V4.39.7.5973-03291206 à 4.39.7.6055-04271116

Cliquez ici pour obtenir la dernière version du POCO Launcher V4.39.7.6055-04271116

Mise à jour d’avril 2023 du POCO Launcher 4.0 [21 avril 2023]

Le POCO Launcher continue de s’améliorer avec de nouvelles mises à jour. La mise à jour d’avril du POCO Launcher a enfin été publiée. Voici le journal des modifications de la mise à jour d’avril du POCO Launcher.

Ajout de certaines fonctionnalités du MIUI Launcher au POCO Launcher 4.39.7

Version du lanceur mise à jour de V4.39.7.5972-03151706 à V4.39.7.5973-03291206

Cliquez ici pour obtenir la dernière version du POCO Launcher V4.39.7.5973-03291206

Mise à jour d’avril 2023 du POCO Launcher 4.0 [8 avril 2023]

Ajout de certaines fonctionnalités du MIUI Launcher au POCO Launcher 4.39.7

Version du lanceur mise à jour de V4.38.1.976-12301644 à V4.39.7.5972-03151706

Mise à jour de février 2023 du POCO Launcher 4.0 [4 février 2023]

Mise à jour de janvier 2023 du POCO Launcher 4.0 [13 janvier 2023]

Ajout de certaines fonctionnalités du MIUI Launcher au POCO Launcher 4.38.1

Version du lanceur mise à jour de 4.38.1.5521-12092008 à V4.38.1.976-12301644

Mise à jour de décembre 2022 du POCO Launcher 4.0 [29 décembre 2022]

Ajout de certaines fonctionnalités du MIUI Launcher au POCO Launcher 4.38 .1

.1 Version du lanceur mise à jour de V4.38.9.4922-10212129 à 4.38.1.5521-12092008

Mise à jour de décembre 2022 du POCO Launcher 4.0 [21 décembre 2022]

Ajout de certaines fonctionnalités du MIUI Launcher au POCO Launcher 4.38 .

. Version du lanceur mise à jour de V4.38.0.4921-09191934 à V4.38.9.4922-10212129

Enquête de satisfaction POCO Launcher 4.0 [19 octobre 2022]

À partir du 19 octobre 2022, un article sur l’enquête de satisfaction POCO Launcher 4.0 a été publié sur le canal de discussion Mi Fans Telegram. Cette enquête a été créée pour connaître votre opinion sur le nouveau POCO Launcher 4.0. Répondez à l’enquête pour améliorer le POCO Launcher. Disons que vous remplissez l’enquête. Ceux qui souhaitent communiquer étroitement avec les personnes autorisées à propos du POCO Launcher doivent saisir leur adresse e-mail. Vous pouvez accéder à l’enquête de satisfaction du nouveau POCO Launcher 4.0 en cliquant ici. Nous allons maintenant répondre aux questions à titre d’exemple pour que vous puissiez mieux comprendre l’enquête. Commençons à répondre à l’enquête avec la première question.

La première question demande quel téléphone POCO vous utilisez. Répondez à cette question en fonction du modèle que vous utilisez. Je marque POCO X3 Pro dans la question car j’utilise POCO X3 Pro.

La question 2 demande quelle version de POCO Launcher vous utilisez. Vous pouvez le vérifier comme ceci: Paramètres> Applications> Gérer les applications> POCO Launcher et vérifier la version. Après avoir vérifié votre version, remplissez le questionnaire comme dans l’exemple.

La question 3 demande à quel point vous êtes satisfait du POCO Launcher. Vous pouvez noter cette question de 1 à 10. Répondez à la question comme sur la photo d’exemple.

La question 4 vous demande ce qui doit être amélioré dans le POCO Launcher. Répondez à cette question selon votre opinion. Par exemple: Vous pouvez écrire que les animations doivent être développées davantage dans New POCO Launcher.

Nous en sommes arrivés à la dernière question. 5. La question demande l’adresse e-mail des utilisateurs qui souhaitent communiquer avec des personnes autorisées. Vous pouvez répondre à cette question selon votre préférence personnelle. Vous n’êtes pas obligé de répondre.

C’est tout pour la nouvelle enquête POCO Launcher 4.0. Si vous souhaitez que POCO Launcher soit plus optimisé, veuillez remplir l’enquête!

État de la version bêta ouverte du POCO Launcher 4.0 [22 août 2022]

Pour tester les nouvelles versions du POCO Launcher, vous pouvez rejoindre les testeurs officiellement créés par la communauté POCO. Si vous êtes accepté en tant que testeur, vous pouvez tester la dernière version du POCO Launcher. Les exigences pour utiliser le POCO Launcher sont les suivantes.

Doit posséder un téléphone POCO

Deux yeux pour détecter tous les bugs

Capacité à expliquer les bugs

Si vous souhaitez rejoindre la version bêta ouverte du POCO Launcher 4.0, suivez simplement ce lien https://bit.ly/POCOLB

Mise à jour stable POCO Launcher 4.0 V4.38.0.4918-08091903

Cette nouvelle mise à jour du POCO Launcher 4.0 comprend des corrections de bugs et des améliorations de stabilité. Il s’agit de la première version publique du POCO Launcher 4.0. Si vous n’avez pas reçu la mise à jour du POCO Launcher, obtenez simplement le fichier APK du POCO Launcher 4.0 à partir d’ici.

Mise à jour stable POCO Launcher 4.0 V4.38.0.4909-06151143 [16 juin 2022]

Cette nouvelle mise à jour du POCO Launcher 4.0 comprend des corrections de bugs et des améliorations de stabilité. Si vous n’avez pas reçu la mise à jour de l’application, obtenez simplement le fichier APK du POCO Launcher 4.0 à partir d’ici.

Toutes les fonctionnalités sont identiques aux anciennes versions du POCO Launcher 4.0. Vous aurez la même expérience qu’avec la mise à jour du POCO Launcher 4.0 du 22.6.10.

Mise à jour stable POCO Launcher 4.0 V4.38.0.4907-06101759 [10 juin 2022]

Cette version est la version stable du POCO Launcher 4.0. Elle est actuellement testée officiellement par des utilisateurs aléatoires. Si vous voulez tester cette application auparavant, vous devez télécharger et installer le fichier APK. Si vous voulez vivre la nouvelle expérience du POCO Launcher 4.0, obtenez simplement le fichier APK du POCO Launcher 4.0 V4.38.0.4907-06101759.

Toutes les fonctionnalités sont identiques aux anciennes versions du POCO Launcher 4.0. Vous aurez la même expérience qu’avec la mise à jour du POCO Launcher 4.0 du 22.6.8.

Nouvelles fonctionnalités du POCO Launcher 4.0

Toutes les fonctionnalités du MIUI Launcher ont été ajoutées au POCO Launcher 4.38 .

. La version du lanceur a été mise à jour de 2.37 à 4.38.

Le nouveau POCO Launcher dispose d’animations de démarrage et de fermeture d’applications du MIUI Launcher.

La prise en charge des packs d’icônes est supprimée . Vous devez utiliser l’application Thèmes pour changer les icônes.

. Vous devez utiliser l’application Thèmes pour changer les icônes. Menu horizontal des applications récentes

Journal des modifications de la mise à jour 22.6.10 du POCO Launcher 4.0

Réparation du redémarrage de la configuration de l’écran d’accueil

Résolution des problèmes de latence sur la série X

Ajout de la vitesse de l’animation

Ajout de l’animation de zoom de l’arrière-plan

Presque 90% des bugs corrigés

Type de vitesse minimale

Les animations sont presque inexistantes.

Type de vitesse équilibrée

Les animations sont à vitesse normale.

Type de vitesse élégance

Les animations sont lentes et détendues si vous utilisez le type de vitesse élégance.



Fonctionnalités de la mise à jour du POCO Launcher 4.0

C’est pourquoi toutes les fonctionnalités que les utilisateurs de POCO veulent ont été ajoutées. Si vous êtes un utilisateur de POCO, vous adorerez ces fonctionnalités. Les changements apportés à cette mise à jour incluent ces fonctionnalités :

Nous sommes ravis d’annoncer que la nouvelle mise à jour du POCO Launcher 4.0 sera bientôt disponible sur le Play Store ! Cette version mise à jour offre une gamme de nouvelles fonctionnalités passionnantes, notamment la prise en charge des gestes aériens, des packs d’icônes personnalisés, et bien plus encore.

Télécharger POCO Launcher 4.0 APK

Si vous souhaitez vivre la nouvelle expérience du POCO Launcher 4.0, obtenez simplement le fichier APK du POCO Launcher 4.0. Si vous n’avez pas d’appareil POCO, vous ne pouvez pas profiter de la nouvelle expérience du POCO Launcher, il n’y a pas d’option pour acheter le POCO Launcher. Alors qu’attendez-vous ? Installez l’application.

