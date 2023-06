Microsoft envisageait de renforcer son engagement dans les jeux sur mobile en achetant Square Enix.

Il a été révélé que les responsables de Xbox voulaient renforcer leur présence sur le marché asiatique et leur catalogue de Game Pass, notamment sur les appareils mobiles.

Microsoft envisageait d’acheter Square Enix pour renforcer son engagement sur le marché mobile

Comme vous le savez déjà, le procès entre Microsoft et la FTC des États-Unis, qui porte sur l’acquisition d’Activision Blizzard par Redmond, nous révèle des informations intéressantes sur les intentions récentes des propriétaires de Xbox. Par exemple, nous avons découvert que Microsoft souhaitait acquérir SEGA et d’autres sociétés, ainsi que plusieurs licences de Warner Bros. Games.

Cependant, ce n’est pas tout, car lors de ce procès, il a également été révélé une des options envisagées par Microsoft pour l’acquisition d’une société du secteur qui lui permettrait de consolider sa position dans l’industrie. Plus précisément, un document, initialement relayé par The Verge, a montré que les responsables de Xbox ont envisagé d’acheter Square Enix, la célèbre société japonaise propriétaire de grandes franchises telles que Final Fantasy et bien d’autres.

Microsoft souhaitait renforcer sa stratégie sur le marché mobile et d’autres aspects en achetant Square Enix

Avec l’acquisition de Square Enix, Microsoft souhaitait renforcer son catalogue Xbox Game Pass et sa présence sur les marchés asiatiques. Attention, car ces deux aspects ne sont pas les seules motivations des responsables de Redmond, car ils souhaitaient également élargir leur offre de jeux pour mobiles. De plus, le document mentionné indique que les Américains estimaient que le Xbox Game Pass connaîtrait une « valeur substantielle » en lui offrant le « solide catalogue de jeux mobiles natifs » de Square Enix. Évidemment, cet ajout aurait considérablement augmenté l’impact du service Xbox, ce qui, ajouté au catalogue de Microsoft, aurait été assez phénoménal.

Ainsi, avec cet éventuel rachat, Microsoft souhaitait combiner la vente de jeux mobiles avec le catalogue Xbox Game Pass, ce qu’ils cherchent également à faire avec Activision Blizzard et King, du moins dans le cas où ils finiraient par acquérir la société qui possède des franchises telles que Call of Duty ou Diablo, entre autres. En réalité, actuellement, Xbox est présent sur les appareils Android et iOS grâce au jeu en streaming, mais ils sont moins présents en ce qui concerne les jeux mobiles propres.

En ce qui concerne Square Enix, ils disposent en revanche d’un catalogue bien fourni de jeux pour mobiles, car on y retrouve plusieurs de leurs classiques adaptés à cette plateforme. Autrement dit, les Japonais disposent de plusieurs épisodes de franchises telles que Final Fantasy, Dragon Quest et Chrono Trigger, par exemple, que l’on peut retrouver sur Google Play Store et l’App Store, ainsi que les différents spin-offs développés pour les mobiles.

Comme vous le savez, l’acquisition de Square Enix par Microsoft ne s’est pas concrétisée et il semble aujourd’hui impossible que cela se produise, compte tenu de la situation entre les deux sociétés, car les titres des Japonais arrivent au compte-gouttes sur les plateformes et services de Redmond. Quoi qu’il en soit, Xbox a l’intention de s’imposer sur le marché mobile en force, en plus de renforcer ce qu’il possède déjà, que ce soit avec l’acquisition d’Activision Blizzard ou non.

