Une étude révèle à quoi les utilisateurs utilisent leur Mac.

Une étude révèle l’utilisation que les utilisateurs font du Mac ainsi que les modèles les plus populaires.

Les Mac les plus populaires révélés dans une étude

La semaine dernière, CIRP a publié une étude montrant la diversité des Mac achetés par les utilisateurs, les MacBook étant les plus courants. Maintenant, l’entreprise revient avec une nouvelle étude montrant comment les propriétaires de Mac utilisent leurs ordinateurs à des fins totalement différentes, que ce soit personnelles, professionnelles ou éducatives.

Après sa dernière étude, qui soulignait que les MacBook Air et MacBook Pro représentent 77% de tous les Mac, CIRP a cherché à comprendre comment les utilisateurs d’Apple utilisent leurs Mac. Voici les résultats.

Utilisation du Mac en fonction de son modèle et de son objectif

En analysant les utilisations par modèle, l’enquête a révélé que 85% de ceux qui utilisaient leur Mac à des fins éducatives possédaient un MacBook Air ou MacBook Pro, seulement 15% rapportant être propriétaire d’un iMac ou Mac Pro.

En ce qui concerne l’utilisation personnelle, l’étude a montré le pourcentage le plus élevé d’ordinateurs de bureau avec 20% (11% iMac, 9% Mac Pro), avec un peu plus de 80% des utilisateurs possédant un ordinateur portable. L’utilisation professionnelle se situait entre l’éducation et l’utilisation personnelle, 83% des répondants déclarant posséder un MacBook et 17% un Mac de bureau (7% iMac, 10% Mac Pro).

Curieusement, les modèles Mac mini et Mac Studio n’apparaissent pas dans le graphique de l’étude. Il est possible que le nombre d’utilisateurs ayant déclaré posséder l’un de ces modèles de Mac soit si faible que CIRP s’est concentré sur les quatre modèles de Mac mentionnés précédemment.

Dans l’enquête précédente de CIRP, le Mac mini représentait seulement 3% de tous les Mac, et le Mac Studio 1%. Mais de toute façon, il est logique que les Mac les plus populaires soient les plus courants en raison de leur polyvalence et de leur confort.

En résumé, l’étude de CIRP révèle que les propriétaires de Mac utilisent leurs ordinateurs à des fins différentes. Les MacBook Air et MacBook Pro sont les modèles les plus populaires à la fois dans le domaine éducatif et professionnel, tandis que les ordinateurs de bureau, comme l’iMac et le Mac Pro, sont davantage utilisés à des fins personnelles.

Il est intéressant de noter que les modèles Mac mini et Mac Studio n’ont pas été mentionnés dans l’étude, ce qui suggère que leur adoption parmi les utilisateurs de Mac peut être relativement faible. En général, la polyvalence et le confort des Mac portables semblent être les facteurs clés de leur popularité. Il reste à voir si cela se maintiendra ou non dans la prochaine étude menée par la société après le lancement des nouveaux Mac entre 2023 et 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :