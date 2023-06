WhatsApp donne le coup de grâce final à Zoom avec sa dernière nouveauté sur PC

La dernière version bêta de WhatsApp pour Windows vous permet désormais de passer des appels vidéo avec jusqu’à 32 personnes !

Les appels vidéo de WhatsApp sur PC s’améliorent grâce à cette nouvelle fonctionnalité de l’application pour Windows

WhatsApp est très conscient que nous utilisons de plus en plus sa plateforme de messagerie depuis l’ordinateur et, pour cette raison, au cours des dernières semaines, il a mis à jour son application pour Windows avec des améliorations aussi intéressantes que la possibilité de partager le contenu de l’écran avec les autres participants à un appel vidéo ou la possibilité de modifier les messages déjà envoyés, une fonctionnalité qui est récemment arrivée également sur ses applications mobiles.

Eh bien, il semblerait que WhatsApp souhaite devenir l’option principale des utilisateurs pour passer des appels vidéo, car l’application appartenant à Meta vient de mettre à jour son application pour Windows avec une nouveauté avec laquelle elle souhaite surpasser d’autres plateformes telles que Zoom ou Skype.

Dans WhatsApp Beta pour Windows, vous pouvez désormais passer des appels vidéo de groupe avec plus de 30 personnes à la fois

Comme nous le confirmons à partir de WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Windows disponible dans le Microsoft Store, dont le numéro de version est 2.2324.1.0, comprend une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de passer des appels vidéo avec plus de personnes.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, certains testeurs bêta de l’application WhatsApp pour PC reçoivent un message qui leur indique qu’ils peuvent déjà passer des appels vidéo avec jusqu’à 32 personnes à la fois.

Auparavant, il était possible de passer des appels audio avec un total de 32 utilisateurs, comme l’a confirmé Zuckerberg lui-même sur sa chaîne Meta, mais cette option n’était pas activée pour les appels vidéo, jusqu’à présent.

La possibilité de passer des appels vidéo avec jusqu’à 32 participants arrive chez certains testeurs de la version bêta de l’application WhatsApp pour Windows et devrait être déployée pour davantage d’utilisateurs au cours des prochains jours.

