Voici ce qu’il faut savoir avant d’acheter un étui pour votre Xiaomi à emporter à la plage ou à la piscine.

Nous sommes sur le point d’entrer dans le mois de juillet, ce qui indique que nous sommes déjà au milieu de l’été. Et cela indique chaleur, températures élevées, plage et piscine. Et bien sûr, le téléphone portable pour prouver que nous sommes en vacances, ou du moins que nous profitons du moment. Mais eau + sable + électronique = combinaison dangereuse.

Samedi prochain, le 1er juillet, des milliers de personnes commenceront leurs vacances d’été pour une semaine ou une quinzaine de jours. Les destinations balnéaires et/ou les zones dotées de piscines sont parmi les plus prisées. Mais avant de sortir votre téléphone portable de la poche de votre maillot de bain, vous feriez mieux de le protéger avec un bon étui, car s’il est mouillé ou ensablé, vous ne pourrez plus vous vanter de ne pas avoir d’appareil photo pour prendre des photos.

Étanche, mais ne résiste pas au sel ou au sable.

Que vous ayez ou non des réseaux comme Instagram, si vous sortez en été, il est normal que vous preniez des photos de tout : du déjeuner à la crème glacée du milieu de l’après-midi, en via la photo typique de vous sur le sable ou la chaise longue. Mais faites d’abord quelques recherches si vous ne voulez pas que votre téléphone en pâtisse.

Nous avons l’habitude de transporter nos smartphones partout où nous allons, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un appareil électronique alimenté par une batterie et doté d’un énorme écran qui dégage de la chaleur, encore plus aujourd’hui, et que si vous vous exposez au soleil, vous ne rendez pas service à votre téléphone, qui peut surchauffer.

Mais à part cela, si vous êtes à l’ombre, sur une serviette et/ou assis sur la plage, une option de base est de protéger votre smartphone avec un de ces étuis avec une housse, parce que même si vos mains sont exemptes de sable, un peu de vent l’emporte. N’oubliez pas qu’un téléphone portable possède de nombreux orifices d’entrée, du haut-parleur au module SIM en via le microphone et le port de charge.

Oui, il est généralement recommandé que, dans un environnement à température élevée, si le téléphone portable n’a pas d’étui, il évacuera mieux la chaleur. Mais d’un autre côté, sur la plage, transporter un terminal sans étui ou autre est une épée de Damoclès constante sur l’utilisateur. C’est pourquoi la plus simple des housses peut vous aider à éviter le sable.

Encapsulé ou scellé : pour ne pas être mouillé.

Lorsque vous êtes à la plage, il y a beaucoup de choses à photographier, et peut-être qu’après une baignade, vous atteignez le parasol et voulez utiliser votre téléphone avec des mains mouillées. Ou bien vous n’avez pas envie de le laisser seul et vous voulez faire trempette avec lui – et prendre des photos aquatiques et festives. Dans ce cas où votre smartphone est exposé à davantage de dangers, nous passons à l’étape suivante avec des étuis encapsulés ou scellés.

Par étuis encapsulés, nous entendons un type d’étui qui se compose généralement de trois parties : une coque arrière, un cadre que vous placez autour de votre téléphone et une coque avant, tous conçus pour être étanches, scellés, résistants aux chocs et sans aucun jeu, empêchant littéralement tout grain de sable de s’infiltrer dans votre téléphone.

Plus de protection que la Batmobile de Batman

Avec ce type d’étui, vous pouvez tout faire, que ce soit sauter dans l’eau avec votre smartphone et continuer à l’utiliser, prendre des photos sous l’eau, voire plonger, le laisser tomber sur le sable mouillé du rivage sans qu’il lui arrive quoi que ce soit, le manipuler avec des mains mouillées, etc.

Mais attention, vous devez rechercher une série d’exigences. La première que nous trouvons n’est pas suffisante, mais nous devons nous assurer que le boîtier permet de manipuler le terminal. En raison de la protection et de l’isolation auxquelles ces étuis soumettent le téléphone portable, le terminal chauffera plus que d’habitude parce qu’il évacuera moins bien la chaleur. Mais il y a aussi des modèles qui, en raison de l’épaisseur de la protection de l’écran, ne permettent pas d’utiliser des choses comme le déverrouillage par empreinte digitale sur l’écran, ou alors très difficilement – il y en a d’autres qui le permettent, et qui fonctionnent sans problème.

Il en va de même pour les autres fonctions tactiles, qui peuvent rendre difficile l’utilisation de l’appareil photo ou la consultation des réseaux. Vérifiez que vous pouvez utiliser votre téléphone correctement avant de l’emmener à la plage.

Mettre le téléphone portable sous vide, comme de la charcuterie

Si vous ne faites pas vraiment confiance aux étuis, vous pouvez toujours opter pour un autre type d’étui étanche, mais beaucoup plus léger. Les étuis de type pochette consistent en une enveloppe dans laquelle vous placez votre téléphone et que vous recouvrez ensuite d’une fermeture à glissière qui scelle hermétiquement le contenu et peut même en évacuer l’air. Il existe généralement deux modèles : un modèle léger qui ressemble à une pochette en tissu ou en plastique, et un modèle avec un corps rigide.

Très populaire, si vous choisissez l’un de ces étuis, vous devez vous assurer de la même chose : qu’il est doux au toucher afin que vous puissiez utiliser toutes les fonctions de votre téléphone comme d’habitude. Plus l’étui est fin, plus la sensation tactile augmente, mais plus le niveau de protection diminue.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :