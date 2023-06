Le ASUS ZenFone 10 est officiel avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2 et un format ultra compact.

ASUS a renouvelé sa série de smartphones ZenFone avec le nouveau ZenFone 10, un téléphone mobile ultra compact et puissant.

Le nouveau ASUS ZenFone 10 dans toutes ses différentes couleurs

Enfin, l’un des smartphones les plus populaires du paysage actuel a été renouvelé. Le ASUS ZenFone 10 est officiel, et il vise à conquérir les poches des consommateurs qui refusent toujours de céder aux téléphones géants, et qui recherchent toujours la maniabilité et l’accessibilité offertes par les appareils compacts, mais qui ne veulent pas pour autant se contenter de spécifications médiocres.

Le ZenFone 10 est l’un des smartphones haut de gamme les plus compacts du marché, avec un écran de 5,9 pouces de diagonale et des dimensions qui n’atteignent même pas les 15 centimètres de hauteur. Malgré cela, à l’intérieur, il cache certaines des caractéristiques les plus avancées jamais vues sur un téléphone mobile.

ASUS ZenFone 10, toutes les informations

ASUS ZenFone 10 Caractéristiques Dimensions 172 g, 146,5 x 68,1 x 9,4 mm Écran Samsung AMOLED de 5,9 pouces 20:9 (2400 x 1080) 144 Hz, 1 ms Luminosité maximale de 1100 nits Certification HDR 10 et HDR10+ Gamme de couleurs 112% DCI-P3, 107% NTSC, 151,9% sRGB Écran protégé par Corning Gorilla Glass Victus Prise en charge de la fonction Always on Écran tactile capacitif multitouch à 10 points (compatible avec les gants) Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8/16 Go LPDDR5X Système d’exploitation Android 13 Stockage 128/512 Go UFS 4.0 Caméras Arrière:

50 Mpx principal Sony IMX766

13 Mpx ultra grand angle

Avant:

32 Mpx RGBW Batterie 4300 mAh

Charge rapide 30 W Autres Lecteur d’empreintes digitales, haut-parleurs stéréo doubles avec Dirac HD Sound Connectivité Double Nano SIM avec 5G Double, GPS L1 + L5, WiFi: 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, NFC

Le ZenFone 10 est l’exemple parfait d’un smartphone compact et puissant. Il se présente dans un format ultra compact en aluminium et verre, avec un dos en polycarbonate à base biologique avec une finition rugueuse, dans un corps de peu plus de 14,5 centimètres de hauteur et seulement 6,8 centimètres de largeur résistant à l’eau et à la poussière selon le niveau de certification IP68.

Il dispose d’un écran Samsung AMOLED de 5,9 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+, qui peut être rafraîchi avec une fréquence maximale de 144 Hz.

Le panneau est associé à un système audio à double haut-parleur frontal avec certification Dirac HD Sound. De plus, pour les amateurs de son, il est possible de connecter des écouteurs filaires via le port 3,5 mm situé sur le dessus.

Son processeur est le même processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que l’on retrouve déjà sur de nombreux smartphones haut de gamme cette année. Il est associé à 8 ou 16 Go de RAM et 128 ou 512 Go de stockage interne, ainsi qu’à une batterie de 4300 mAh de capacité avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W.

Le système de caméras est dirigé par un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisateur optique de type cardan à six axes.

Prix du ASUS ZenFone 10 et où l’acheter

Le ZenFone 10 sera disponible à l’achat en France le 17 juillet, et pourra être acheté via la boutique en ligne officielle de la marque. Son prix est de 879 euros pour le modèle le moins cher, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version la plus chère coûtera 979 euros.

