realme a une édition spéciale du Narzo 60 inspirée de Mars

Le 6 juillet prochain, en Inde, sera présenté ce nouveau design, où nous connaîtrons tous les détails.

La série realme Narzo 60 Series 5G présente bientôt son nouveau design, le Martian Horizon

A quelques jours de sa présentation officielle et de sa sortie, realme n’a pas pu résister et a déjà dévoilé la nouvelle mise à jour de la série Narzo, qui malgré le même design que ses derniers téléphones mobiles de milieu de gamme, le realme 11 Pro, présente un style assez attrayant et avec un thème bien marqué, il faut le dire.

Il convient de mentionner que récemment, ce nouveau modèle a été dévoilé à travers un rapport de 91Mobiles, mais nous pouvons déjà en parler en termes officiels. La première chose à souligner est son nom, car ce nouveau design a été appelé Martian Horizon pour des raisons évidentes en regardant le modèle de ce smartphone, qui sera lancé début juillet de cette même année, plus précisément à partir du 6, moment où il sera présenté en Inde.

realme se prépare déjà à lancer sa nouvelle série Narzo 60 Series 5G

Elevate your style with the #realmenarzo60series5G. Experience next-gen features and a Premium Vegan Leather Design. Launching July 6th at 12 PM.@amazonIN #CurvelntoTheNext Know more: https://t.co/p3S6CvsGUg pic.twitter.com/D5jf9I5Nva — realme narzo India (@realmenarzoIN) Juin 28, 2023

La nouvelle série realme Narzo 60 Series 5G fera son entrée sur le marché indien lors de sa sortie le 6 juillet de cette année déjà mentionné, donc parlons des nouveautés qu’elle présente, comme son ajout à la catégorie des 5G abordables, un fait qui mérite d’être souligné. De plus, nous ne pouvons pas manquer de mentionner que dans cette nouvelle génération de la gamme Narzo 60, qui arrivera en Inde, nous trouvons un design qui s’inspire beaucoup de Mars, d’où le nom de Martian Horizon.

D’autre part, son dos est ce qui attire le plus l’attention, car cet appareil a un îlot de caméra circulaire assez large, entouré d’un panneau arrière de couleur orange, ressemblant à la couleur de Mars, comme il se doit. Évidemment, tout cela rappelle beaucoup la série 11 Pro de realme, et ce n’est pas surprenant, car le lien de parenté est indéniable. Cependant, en attendant de connaître les détails qui seront révélés lors de sa présentation, il semble peu probable que l’appareil photo de la série Narzo 60 Series 5G soit équipé de 200MP, bien que pour confirmer cela, il faudra attendre encore quelques jours.

Un autre aspect que nous pouvons mentionner, en plus de son design et de son appareil photo arrière, est que le smartphone semble avoir un design courbé, tout comme son écran. De plus, nous pouvons également souligner que sur son côté droit, nous trouverons les boutons de volume et les boutons d’alimentation. En ce qui concerne ses côtés, il convient de mentionner qu’ils ont une bordure en aluminium. Pour conclure, bien qu’il ne soit pas encore clair, il est probable que ce realme Narzo 60 Series 5G, dans son design Martian Horizon, arrivera avec au moins une variante avec 1 To de stockage interne. Quoi qu’il en soit, les détails officiels seront bientôt révélés, dès le 6 juillet.



