C’est aujourd’hui que ça se passe : si vous recevez des appels commerciaux sur votre téléphone portable Xiaomi, vous pouvez le signaler. Mais il y a des exceptions

Cela fait de nombreux mois que l’on se bat et que l’on attend que ce moment arrive, mais oui, aujourd’hui, le 29 juin 2023. la nouvelle modification de la loi générale sur les télécommunications est entrée en vigueur, mettant un terme définitif à la possibilité pour les entreprises d’effectuer des appels commerciaux sans le consentement préalable du client.

Malgré cela, vous devez savoir qu’il n’y a pas que des bonnes nouvelles, car il y a quelques exceptions qui resteront en vigueur et que de nombreuses entreprises pourront utiliser pour continuer à nous appeler à des fins commerciales. Dans cet article, nous vous expliquons quels sont ces cas et, surtout, comment vous pouvez les résoudre pour éviter ce type d’action.

La loi est faite, le piège est fait

Comme nous vous le disons, comme l’indique l’article 66 de la nouvelle loi sur l’immigration. Loi générale sur les télécommunicationsLa loi stipule qu' »il est interdit aux opérateurs d’effectuer des appels téléphoniques non sollicités auprès des consommateurs et/ou des utilisateurs dans le but ou à l’effet de promouvoir ou de vendre des biens ou des services ». Le problème se pose lorsqu’il est possible que nous donnions notre consentement à notre insu, ce qui est un élément clé pour pouvoir utiliser la loi à notre avantage.

Les entreprises essaieront de tirer profit de leurs conditions générales de tout service pour que nous signions notre consentement à recevoir des appels à des fins commerciales, il est donc conseillé de vérifier absolument tout ce que nous signons pour éviter les surprises.

D’autre part, une autre technique courante utilisée par certaines entreprises est celle connue sous le nom de l’usurpation d’identité téléphoniqueMécanisme qui consiste à falsifier l’identité des systèmes de reconnaissance d’appel de nos téléphones afin de nous faire croire que l’on nous appelle de notre pays alors que ce n’est pas le cas.

En résumé, la loi espagnole ne peut s’appliquer qu’aux appels que nous recevons depuis le territoire français, s’ils sont émis depuis l’étranger, il n’y a rien que nous puissions faire pour l’éviter, il faudra donc avoir recours au classique blocage de numéro offert par n’importe quel appareil Android.

Comment signaler la réception d’un appel commercial en provenance d’France ?

Après avoir passé en revue les astuces que peuvent utiliser les entreprises, il est temps de voir comment signaler ce type d’appels indésirables afin qu’ils cessent de se produire de la manière la plus efficace possible (en laissant de côté le blocage manuel des numéros).

Dans ce cas, comme nous avons pu le découvrir grâce à Xataka AndroidIl existe trois possibilités pour déposer une plainte. Ces trois actions peuvent être effectuées simultanément, donc plus il y en a, mieux c’est :

Déposer une plainte auprès de l’OCU : l’OCU lui-même peut traiter tous les types de plaintes liées à ce type d’utilisation frauduleuse. Il vous suffit de vous rendre à l’adresse suivante leur site web pour remplir toutes les données dont vous avez besoin

Déposer une plainte auprès de l’AEPD : grâce à la page web de l’Agence espagnole de protection des données, nous pourrons déposer une plainte par les voies habituelles.

Déposer une plainte auprès de l’entreprise elle-même : toute aide étant inutile, si vous avez localisé l’entreprise qui a effectué ces appels, vous pouvez toujours contacter son service des plaintes pour déposer une plainte, même si, malheureusement, ce n’est pas le moyen le plus efficace de les empêcher de le faire.

Via | Xataka Android

