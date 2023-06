24 heures de batterie, son premium brutal et une succulente remise de 20%

Le haut-parleur Bluetooth puissant qui fera vibrer vos voisins cet été.

Ce haut-parleur est résistant à l’eau, pèse plus de 2 kg et dispose de son propre application.

Voulez-vous un nouveau haut-parleur Bluetooth ? Mais pas un normal, mais l’un des meilleurs, avec une grande batterie, un son qui décoiffe et une protection contre l’eau. Le Soundcore Motion Boom est maintenant disponible à seulement 99,99 80 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 20%. C’est une offre irrésistible et un haut-parleur qui, comparé à de nombreux autres, les surpasse dans plusieurs aspects.

Soundcore by Anker est un expert du son, tant dans les haut-parleurs que dans les écouteurs haut de gamme. Celui-ci est l’un des haut-parleurs les plus lourds de leur catalogue (2,34 kg), mais cela ne l’empêche pas d’être très portable, car il est doté d’une poignée parfaite pour le transport sans effort. Et si vous voulez plus de puissance pour un peu plus d’argent, le modèle Plus est également en promotion sur Amazon.

N’oubliez pas de sélectionner le coupon dans chaque cas avant d’ajouter le haut-parleur au panier.

Achetez l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth du moment

Avec une puissance de sortie audio de 30 W et deux diaphragmes en titane de 2,5 pouces chacun, le Motion Boom vous offre une performance sonore impressionnante et puissante. Chaque note et chaque rythme seront reproduits avec clarté et précision.

Le Motion Boom offre un son stéréo incroyable, même à des volumes élevés. Grâce à son design et à ses transducteurs de haute qualité, il produit des sons nets et clairs tant en intérieur qu’en extérieur. La clarté améliorée est rendue possible grâce aux transducteurs avec des diaphragmes en titane pur à 100%, qui étendent la gamme de fréquences sonores jusqu’à 40 000 Hz.

L’une des caractéristiques remarquables du Motion Boom est la technologie BassUp de Soundcore. Cette fonction exclusive amplifie les basses et les rend plus profondes en temps réel, vous offrant une expérience sonore immersive et très puissante. Si vous êtes amateur de basses percutantes, ce haut-parleur vous impressionnera certainement.

Avec une batterie de 10 000 mAh, le Motion Boom vous offre jusqu’à 24 heures de lecture continue. Vous pourrez profiter de votre musique toute la journée sans vous soucier de la batterie. Le haut-parleur est totalement étanche grâce à sa protection IPX7, vous pourrez donc l’emporter avec vous dans vos aventures en plein air sans vous soucier de la météo.

Le Motion Boom est également équipé de la technologie PowerIQ d’Anker, qui vous permet de charger votre téléphone ou d’autres appareils à une vitesse optimale tout en écoutant votre musique préférée. C’est comme si vous aviez une bonne batterie externe et un haut-parleur dans le même appareil. Sa charge rapide via USB-C garantit que le haut-parleur se recharge de manière efficace et rapide lorsque cela est nécessaire.

➡️ Voir l’offre Soundcore Motion Boom

➡️ Voir l’offre Soundcore Motion Boom Plus

Personnalisez votre expérience sonore avec le Motion Boom en utilisant l’application Soundcore, disponible sur Android et iOS. L’application vous permet de choisir parmi 4 préréglages d’égaliseur, notamment Soundcore Signature, Voice, Treble Boost ou Balanced, pour ajuster la sortie audio selon vos préférences et le type de musique que vous écoutez.

